Calcio serie C, il Cesena non fa sconti e lascia il Perugia fuori dalla corsa per la migliore quarta

Finisce così. Un Perugia in emergenza non riesce a controbattere ad un Cesena motivatissimo malgrado l'obbiettivo già centrato da settimane e viene sconfitto per 2-0, restando fuori anche dalle migliori quarte dei gironi. Ora si pensa ai playoff, che dovrebbero partire il 7 maggio anche se è possibile uno slittamento (si deciderà nel Consiglio di Lega programmato per domani). La testa ora può essere rivolta totalmente ai playoff. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

95' Shpendi, tutto solo davanti ad Adamonis, coglie in pieno la traversa

92' Ronchi entra in area e cerca il secondo palo, palla a lato di un soffio

concessi 5' di recupero

90' tenta il tiro da distanza siderale Bezziccheri, palla direttamente in curva

89' Shpendi entra in area e prova il sinistro, Adamonis ancora attento

88' Adamo avanza verso il limite e batte, blocca Adamonis

87' nel Perugia c'è Ronchi per Sylla

82' ci prova Shpendi dal limite, palla che lambisce il sette della porta di Adamonis

81' nel Cesena entra David ed esce Donnarumma

80' Ogunseye controlla in area e batte di sinistro, palla a lato

79' due cambi per il Grifo: Lickunas per Cudrig e Bezziccheri per Kouan

69' nel Cesena Varone e Francesconi subentrano rispettivamente a Saber e De Rose

67' ci prova dalla distanza Kouan, blocca in due tempi Klinsmann

60' nel Perugia c'è Matos al posto di Agosti

59' nel Cesena entrano Shpendi e Ogunseye rispettivamente per Kargbo e Corazza

50' Kargbo aggira Adamonis in uscita ma trova il salvataggio sulla linea di Souarè

49' Berti in area calcia di sinistro, Adamonis blocca

48' il Cesena vicino al terzo gol: su in cross da destra di Adamo Kargbo arriva con un attimo di ritardo

Si riparte con Bozzolan al posto di Cancellieri nelle fila del Perugia

Può bastare così per quanto riguarda i primi 45'. E' la classica partita di fine stagione, con un Perugia privo del necessario mordente ed un Cesena che con il minimo sforzo ha chiuso con il doppio vantaggio. Al gol di Prestia si aggiunge quello di Corazza, abile a trasformare un calcio di rigore non proprio limpido. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

2' di recupero

46' ammoniti Bartolomei e De Rose per comportamento non regolamentare

36' Corazza non sbaglia: Cesena sul 2-0

35' su cross di Adamo Bartolomei contrasta in area Corazza ed è calcio di rigore

31' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Saber che servito da Berti apre il piattone mandando di poco oltre la traversa

18' Cesena in vantaggio: su azione d'angolo stacco perfetto di Prestia e gol

15' il Perugia, in pressione alta, recupera palla con Sylla che serve Bartolomei il quale batte dal limite leggermente a lato

8' ci prova Agosti dalla lunga distanza, blocca Klinsmann senza grosse difficoltà

Partiti

Le formazioni ufficiali

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Pieraccini; Adamo, Saber, De Rose, Donnarumma; Berti, Kargbo; Corazza. A disp. Siano, Pisseri, Pitti, Coccolo, Piacentini, Silvestri, Pierozzi, David, Varone, Francesconi, Chiarello, Nannelli, Shpendi, Ogunseye, Giovannini. All. Toscano

PERUGIA (3-5-1-1): Adamonis; Souaré, Angella, Dell’Orco; Cudrig, Kouan, Bartolomei, Giunti, Cancellieri; Agosti; Sylla. A disp. Abibi, Yimga, Viti, Lickunas, Bozzolan, Bezziccheri, Polizzi, Ricci, Matos, Vazquez. All. Formisano

Formisano non manca anche questa volta di sorprendere: nella mediana a cinque da lui disegnata c'è Giunti, che fa il suo debutto da titolare. Agosti gioca alle spalle di Sylla. Toscano tiene fede alle previsioni della vigilia con l'impiego di due trequartisti, ovvero Berti e Kargbo, che assistono Corazza.

Non una gita turistica

Per il Perugia arriva il giorno dell'ultima fatica in regular season. Angella e compagni saranno di scena al Manuzzi contro un Cesena che da alcune settimane ha già guadagnato il pass per la serie B.

Il match non sembra particolarmente influente ai fini di classifica, ma per i biancorossi c'è ancora una possibilità per piazzarsi migliori quarti e di certo non scenderanno in campo per fare i turisti. I romagnoli dal canto loro non regaleranno nulla per fare felici i quasi diecimila spettatori che affolleranno lo stadio per festeggiare il trionfo.

Toscano recupera Cristian Shpendi, che però potrebbe partire dalla panchina e dovrebbe schierare due trequartisti dietro Corazza, vale a dire Berti e Kargbo.

Formisano lascia a casa i diffidati ad eccezzione di Damiano Cancellieri, oltre che gli acciaccati, e potrebbe optare anche lui per due giocatori sulla trequarti, ovvero Matos e Lisi, alle spalle di Sylla.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro a partire dalle ore 20 e a seguire commenti ed interviste nel dopo partita.

Le probabili formazioni

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Prestia, Pieraccini; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma; Berti, Kargbo; Corazza. A disp. Siano, Klinsmann, Pitti, Coccolo, Piacentini, Silvestri, Pierozzi, David, Varone, Saber, Chiarello, Nannelli, Shpendi, Ogunseye, Giovannini. All. Toscano

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Souarè, Angella, Dell'Orco; Cudrig, Agosti, Bartololei, Bozzolan; Matos, Lisi; Sylla. A disp.: Abibi, Yimga, Viti, Lickunas, Cancellieri, Giunti, Bezziccheri, Polizzi, Ricci, Vazquez. All. Formisano