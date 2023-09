Calcio, Serie D Girone E: il programma della seconda giornata

Torna in campo la Serie D per la seconda giornata di campionato: il Trestina va a caccia del secondo successo consecutivo e aspetta in casa il Poggibonsi in un match aperto, ma comunque alla portata dei bianconeri.

Questo il programma della seconda giornata di Serie D Girone E, in campo domenica alle 15:

Figline – Ghiviborgo

Follonica Gavorrano – Pianese

Livorno – Grosseto

Cenaia – Real Forte Cerqueta

Sangiovannese – Mobilieri Ponsacco

Seravezza Pozzi – San Donato Tavarnelle

Trestina – Poggibonsi

Tau Calcio Altopascio – Aquila Montevarchi

Sansepolcro – Orvietana