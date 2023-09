Calcio, Serie D Girone E: i risultati della prima giornata

Parte alla grande la nuova stagione del Trestina in questa Serie D: la vittoria per 3 a 1 dei ragazzi di Ciampelli ai danni dei padroni di casa della Mobilieri Ponsacco è un toccasana per il morale e per una partenza che sa di riscatto.

Questi i risultati della prima giornata di Serie D Girone E:

Aquila Montevarchi – Seravezza Pozzi 0 – 2

Ghiviborgo – Sangiovannese 2 – 0

Grosseto – Vivi Altotevere Sansepolcro 4 – 0

Mobilieri Ponsacco – Trestina 1 – 3

Orvietana – Tau Calcio 0 – 2

Pianese – Cenaia 4 – 0

Poggibonsi – Livorno 1 – 4

Real Forte Querceta – Figline 0 – 1

San Donato Tavarnelle – Follonica Gavorrano 0 – 0