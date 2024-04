Calcio serie C, il Perugia chiude il campionato con un ko ma Formisano resta fiducioso: "Ai playoff saremo pronti"

Sulla carta il match di stasera era proibitivo, ma un Perugia decimato dalle assenze ci ha comunque provato, ma con esiti poco confortanti. Alessandro Vittorio Formisano guarda avanti con fiducia: "Sono sereno per come hanno giocato i ragazzi - ha detto il tecnico ad Umbria Tv nel dopo gara - Potevamo andare in vantaggio con Bartolomei poi alcuni episodi hanno indirizzato la gara. Ma complimenti al Cesena per lo strepitoso percorso fatto". Ora però bisogna voltare pagina: "Daremo tutto per vincere i playoff con la consapevolezza che c'è da fare sul serio. Abbiamo lasciato a casa parecchi giocatori e puntiamo a recuperarli al meglio per quando si giocherà. Queste partite sono una lotteria ed entrano in gioco diversi fattori. Credo che il primo turno sia la cosa più difficile, poi dobbiamo credere di poter vincere una delle due partite e dobbiamo lavorare su questo". Ecco cosa ha dato fastidio al tecnico nella sconfitta odierna: "Le uscite con palle a terra. Certe situazioni vanno gestite meglio". Sul rinnovo: "Me lo aspettavo. Il progetto è sempre stato chiaro, ovvero quello di creare patrimonio. Questi ragazzi ora possono rappresentarlo". Infine: "Non è facile allenare in questa situazione ma è un percorso formativo. Mi sono assunto la responsabilità di prendermi delle critiche giuste. Non sento un peso, ma voglio portare un clima come quello di stasera. È la gente che muove questo sport, è un pezzetto che ci dobbiamo assolutamente conquistare. Abbiamo ben chiaro chi vogliamo essere".

C'è spazio anche per le impressioni di Giovanni Giunti, al debutto da titolare in stagione: "Ho avuto la frattura del radio ora sono pronto per le prossime partite. Abbiamo disputato secondo me un ottimo campionato e credo che la partita di oggi lo abbia dimostrato perché abbiamo difeso in modo compatto e abbiamo subito due gol su due episodi". Il giovane centrocampista non ha sfigurato: "A noi giovani i grandi aiutano a crescere. Il mister deciderà chi giocherà ai playoff. Il mio obbiettivo è sempre stato quello di imparare". La ricetta per i playoff è la seguente: "Il massimo è vincere ogni partita. Dobbiamo ripartire dai nostri errori e tramutarli in qualcosa di positivo".