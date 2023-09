Calcio, Serie D Girone E: ufficializzato il calendario

I ritardi dovuti ai vari ricorsi tra Serie B, C e D, hanno portato il sorteggio dei calendari alla data odierna, quando mancano appena sei giorni all'inizio del campionato.

Il Trestina, forte del ripescaggio, parte dalla Mobilieri Ponsacco in trasferta, mentre sarà il Poggibonsi la prima avversaria al “Casini” nella seconda giornata.

Questa la nota del club (fonte Facebook Sporting Club Trestina): “Il Trestina nella prima di andata si recherà in trasferta a Ponsacco, mentre nella seconda affronterà al Casini il Poggibonsi, nella terza giornata trasferta a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta.

In pratica si ricomincia da dove abbiamo terminato la stagione 2022-2023 …non credo ci sia bisogno di ulteriori stimoli !

Come già detto sarà una stagione lunga 9658 km, 5376 per la prima squadra e 4282 per la Juniores Nazionale.

La trasferta più lunga per la prima squadra sarà a Seravezza A/R 478 Km, mentre la più vicina Sansepolcro (ViviAltotevere) A/R 58 Km.

Per la Juniores Nazionale la trasferta più lontana sarà Chieti A/R 592 Km, la più vicina Sansepolcro A/R 58 Km”.