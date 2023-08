Calcio, Coppa Italia Serie D: Trestina sconfitto ai rigori

Nonostante il grande caldo, la partita tra Trestina e Sansepolcro offre tante emozioni e si gioca ad un ritmo piuttosto elevato.

Alla fine, non bastano i 90 minuti regolamentari per decidere chi avanzerà al prossimo turno di Coppa Italia contro l'Orvietana domenica prossima: si procede con i calci di rigore e, nonostante una grandissima prestazione nel corso della gara del ritrovato portiere bianconero Vullnet Tozaj, a vincere sono gli ospiti a causa dei due errori di Di Nolfo e Farneti per il Trestina contro l'unico del Sansepolcro commesso da Ferri Marini.

Finisce presto la Coppa Italia per il club bianconero, ma la squadra convince e sembra pronta per l'inizio del campionato.