Calcio, Eccellenza: Ciampelli nuovo allenatore del Trestina

Il Trestina riparte da un’importante novità in panchina: il nuovo tecnico bianconero, infatti, è Davide Ciampelli, tifernate doc, giovane e con un passato importante che lo ha visto anche sostituire Mister Giunti sulla panchina del Perugia in Serie B in due occasioni.

Il club divulga la notizia tramite un comunicato, di cui si pubblica uno stralcio (fonte Ufficio Stampa S.C. Trestina): “Un ritorno a casa per il tecnico che ha deciso di sposare un progetto di rilancio immediato e importante della società che confida nel ripescaggio in serie D.

Ciampelli inizia ad allenare a soli 20 anni, dopo il secondo infortunio al crociato, nei Primi Calci del San Secondo. Poi matura esperienze nel settore giovanile del Città di Castello, un anno a Bastia e 6 stagioni a Perugia di cui 4 negli Allievi nazionali e 2 in Primavera. Nella stagione 2017-2018 inizia l’avventura a Perugia, in serie B, come vice di Federico Giunti, guidando la squadra, vista la squalifica di Giunti, nelle prime due giornate, battendo l’Entella 5-1 a Chiavari e il Pescara 4-2 al Curi.

A seguire una stagione in serie D alla Jesina, la parentesi ad Ancona, in Eccellenza, nella stagione 2019-2020 e, a seguire, le tre stagioni a Porto d’Ascoli, iniziate con la storica promozione in serie D e seguite da un ottavo posto, la scorsa stagione, e un nono nell’annata appena conclusa sulla panchina del club marchigiano in serie D.

Con Ciampelli ci sarà anche il vice Riccardo Bogliari che, pur vivendo ormai in Abruzzo, ha scelto di tornare a Trestina da allenatore dopo aver vestito la maglia bianconera da giocatore”.