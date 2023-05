Calcio, Serie D Girone E Playout: Trestina a Ponsacco per vincere

Dopo aver conquistato un posto ai playout, è tempo di tornare in campo per il Trestina: i bianconeri giocheranno in trasferta contro la Mobilieri Ponsacco, partita in programma domenica 14 maggio alle 16, e hanno a disposizione solo la vittoria per mantenere un posto in Serie D.

Le due squadre hanno concluso la regular season separate da un solo punto in favore dei toscani, mentre hanno ottenuto lo stesso identico risultato nei due scontri diretti in campionato (4 a 1 per il Ponsacco a Trestina e 4 a 1 per il Trestina a Ponsacco).

Chi perde retrocede in Eccellenza, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari vengono disputati i supplementari, persistendo la parità a retrocedere sarebbe il Trestina a causa del peggior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.

La possibile vittoria dei bianconeri garantirebbe ai campionati di Eccellenza e Promozione umbri un minor numero di retrocessioni, in caso di non permanenza in Serie D, invece, ci sarebbe uno stravolgimento dei playout dei due campionati regionali.

Questo il programma dei playout del Girone E, in campo domenica 14 maggio alle 16:

Grosseto – Terranuova Traiana (campo neutro, Sansepolcro)

Mobilieri Ponsacco – Trestina