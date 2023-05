Calcio, Serie D Girone E: i risultati del trentaquattresimo turno

La trentaquattresima ed ultima giornata della regular season vede il Città di Castello crollare sotto i colpi della Flaminia Civitacastellana che vince addirittura 4 a 0 contro i tifernati; fatale agli umbri un girone di ritorno da vero incubo, con il cambio alla guida tecnica che non ha portato alcun giovamento e adesso la retrocessione, addirittura da ultima in classifica, è realtà.

Pareggia, invece, il Trestina in casa contro l’Ostia Mare per 2 a 2 e ora aspetta i playout.

Questi i verdetti: Arezzo in Serie C, Pianese, Poggibonsi, Follonica Gavorrano e Livorno ai playoff, Grosseto, Mobilieri Ponsacco, Trestina e Terranuova Traiana ai playout, Montespaccato e Città di Castello retrocesse in Eccellenza.

Questi i risultati del trentaquattresimo turno:

Flaminia Civitacastellana – Città di Castello 4 – 0

Follonica Gavorrano – Livorno 1 – 2

Ghiviborgo – Grosseto 0 – 1

Orvietana – Montespaccato 1 – 2

Pianese – Tau Calcio 2 – 1

Poggibonsi – Arezzo 2 – 2

Sangiovannese – Mobilieri Ponsacco 2 – 2

Trestina – Ostia Mare 2 – 2

Terranuova Traiana – Seravezza Pozzi 0 – 1

La classifica finale:

70 Arezzo

63 Pianese

58 Poggibonsi

55 Follonica Gavorrano

49 Livorno

49 Flaminia Civitacastellana

47 Seravezza Pozzi

43 Ghiviborgo

42 Tau Calcio

41 Sangiovannese

41 Ostia Mare

41 Orvietana

41 Grosseto

38 Mobilieri Ponsacco

37 Trestina

35 Terranuova Traiana

35 Montespaccato

32 Città di Castello