Calcio, Serie D Girone E: i risultati della trentatreesima giornata

Sconfitta casalinga per il Città di Castello, squadra ormai senza fiducia, di misura contro il Terranuova Traiana che aggancia proprio i tifernati, ma è avanti negli scontri diretti: adesso il penultimo posto è realtà e gli ultimi 90 minuti potrebbero non bastare per evitare la retrocessione diretta.

Vittoria importantissima, invece, quella del Trestina in casa dell’Arezzo: un gol per tempo bastano ai bianconeri per avere ragione della capolista già promossa in Serie C: retrocessione diretta scongiurata, la testa è già ai playout.

Questi i risultati della trentatreesima giornata:

Arezzo – Trestina 0 – 2

Città di Castello – Terranuova Traiana 0 – 1

Grosseto – Pianese 1 – 1

Livorno – Orvietana 0 – 2

Mobilieri Ponsacco – Flaminia Civitacastellana 1 – 1

Montespaccato – Sangiovannese 2 – 1

Ostia Mare – Follonica Gavorrano 2 – 1

Seravezza Pozzi – Ghiviborgo 1 – 0

Tau Calcio – Poggibonsi 1 – 0