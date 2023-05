Calcio, Serie D Girone E: Trestina retrocede

Squadra in casa

Squadra in casa Mob. Ponsacco

Il Trestina, di scena a Ponsacco in casa della Mobilieri, perde di misura uno a zero all’ottantottesimo minuto la gara dei playout e retrocede in Eccellenza.

La squadra di Mister Farsi gioca una partita tesa, ma ordinata, per poi capitolare a fine gara quando al minuto 88 Mencagli ragala ai padroni di casa il gol che conferma la salvezza dei padroni di casa e che condanna alla retrocessione i bianconeri.

Questo risultato, oltre ad essere negativo, ovviamente, per il Trestina, è una brutta notizia per i campionati di Eccellenza e Promozione che, adesso, devono fare i conti con un nuovo format per playoff e playout.

Questi i risultati dei playout del girone E di Serie D:

Mobilieri Ponsacco – Trestina 1 – 0

Grosseto – Terranuova Traiana 0 – 0

Si salvano Mobilieri Ponsacco e Grosseto, retrocedono Trestina e Terranuova Traiana