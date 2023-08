Calcio, Serie D: ufficializzato il ripescaggio del Trestina

Sin dal post retrocessione c'era grande ottimismo per il ripescaggio del Trestina, ma nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della riammissione dei bianconeri in Serie D.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Sporting Club Trestina): “Finalmente la notizia ufficiale che aspettavamo da tempo, Il Trestina rimane in serie D.

Dopo una immeritata retrocessione, lo Sporting Club Trestina è stato riammesso e, nella prossima stagione, disputerà ancora il campionato d’Italia e rappresenterà ancora l’Umbria a livello nazionale assieme all’Orvietana, visto e considerato il fatto che il ViviAltotevere pur essendo iscritto federalmente in Umbria, di fatto è una squadra toscana.

Regna molta euforia nell’ambiente bianconero per il ripescaggio e la società ha lavorato molto per costruire una squadra competitiva da consegnare al nuovo allenatore Davide Ciampelli, già al lavoro dal 22 luglio scorso.

Per l’occasione abbiamo contattato le due principali figure della società: il Presidente Leonardo Bambini e il Vice Presidente Valerio Galizi.

Bambini: 'Gratificazione per tutto il lavoro fatto in tutti questi anni. Merito della società e dell’attuale dirigenza che insieme ai tanti collaboratori ha portato anche il Settore Giovanile a livelli molto importanti.

Ci contavo anche per il fatto che la nostra è stata un’annata travagliata da tanti infortuni, altrimenti non saremmo qui a parlare di ripescaggio, ma di salvezza ottenuta sul campo. Risultato importante anche perché stiamo parlando del Campionato d’Italia'.

Galizi: 'Sono veramente contento anche per il fatto che con l’entusiasmo dei ripescaggi i soci si sono attivati per il restailing dell’ingresso, mentre il Comune si è impegnato a definire progetti e a dare quanto prima il via ai lavori per l’ampliamento della zona spogliatoi. Concludo con un’altra cosa di fondamentale importanza e cioè il rinnovato e confermato rapporto di collaborazione con lo Sponsor Sitrex spa'.

Anche Mr. Ciampelli ci ha rilasciato questa breve, ma importante dichiarazione: 'vedo una società che sta operando con entusiasmo per cercare di consegnare a me, ed al mio staff, un gruppo di ragazzi e una struttura che possa dare tante soddisfazioni a tutto l’ambiente.

Io da parte mia prometto di dare, come sempre ho fatto, il massimo della mia esperienza'.

Ringraziamo Presidente, Vice Presidente ed allenatore e, in conclusione, ma questa è una cosa che aspettavo da tempo, mi voglio togliere personalmente, ma anche a nome di tanti tifosi, qualche sassolino dalle scarpe invitando a rosicare tutti coloro che hanno 'festeggiato' la nostra retrocessione.

Scusateci, sarà per un’altra volta”.