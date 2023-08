Calcio, Serie D: Farneti al Trestina

Con l'ufficialità della riammissione in Serie D, il Trestina effettua una nuova operazione di mercato in entrata: a disposizione di Mister Ciampelli, infatti, dal Gubbio arriva il giovane centrocampista classe 2004 Giovanni Farneti, ex anche delle giovanili della Fiorentina.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook Sporting Club Trestina): “Colpo di coda nel mercato bianconero, dal Gubbio arriva il centrocampista ex Under 19 della Fiorentina Farneti Giovanni.

Il classe 2004 arrivato in mattinata si è subito messo a disposizione del tecnico Davide Ciampelli.

Un caloroso benvenuto anche a Giovanni da parte di tutto l’entourage bianconero.

Nel frattempo, dopo l’amichevole di ieri a Pieve Santo Stefano con il Perugia ed in attesa dell’ufficializzazione del ripescaggio e della prossima gara, sabato alle ore 18 a Lama, oggi la squadra ha trascorso la mattinata in piscina anche se le condizioni atmosferiche non sono state delle migliori”.