Calcio, Eccellenza: Menghi al Trestina

Dopo aver annunciato il nuovo allenatore, Davide Ciampelli, il nuovo staff tecnico e le prime conferme, con l'obiettivo fisso di provare a 'riprendersi' la serie D con la domanda di ripescaggio, il Trestina concentra i propri sforzi nella rosa: il direttore sportivo Sante Podrini, infatti, è attivo sul mercato in entrata e porta in bianconero il giovane centrocampista classe 2001 Emanuele Menghi, in arrivo dalla Nuova Florida.

Questo il comunicato del club (fonte Ufficio Stampa S.C. Trestina): “Il Trestina grazie al lavoro del D.S. Sante Podrini si è aggiudicato per la prossima stagione le prestazioni del centrocampista classe 2001 Emanuele Menghi. La new entry bianconera dopo tre stagioni alla Viterbese, fino all’Under 19, ha vestito le maglie del Rieti, del Follonica Gavorrano e quella della Nuova Florida sempre in serie D dove ha raccolto 27 presenze. Il D.S. bianconero ha dovuto lottare con diverse squadre dell’Interregionale per riuscire ad aggiudicarsi le prestazioni del giocatore che va ad aggiungersi ai già riconfermati Stefano Gramaccia e Vullnet Tozaj. Al nuovo arrivato il benvenuto di tutto l’entourage bianconero e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione”.