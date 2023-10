Calcio, Serie D Girone E: il tabellino del derby umbro

Ancora una prestazione di buon livello per il Trestina, ma arriva nuovamente una sconfitta: il derby umbro, infatti, se lo aggiudica l'Orvietana grazie ai gol di Marsili al 24' del primo tempo e di Santi su rigore al 42'. Il gol che riaccende le speranze bianconere arriva sempre nel primo tempo durante il recupero, grazie a Farneti.

La gara è molto equilibrata, più spettacolare nel primo tempo rispetto alla seconda frazione di gioco in cui, tolte un paio di occasioni non particolarmente pericolose, il gioco è spezzettato e privo di emozioni significative.

Alla fine, con questo 2 a 1, l'Orvietana porta a casa tre punti importantissimi e si rilancia, in attesa della prossima partita in trasferta con la Sangiovannese, mentre il Trestina colleziona un'altra buona prestazione di livello non supportata dal risultato, ma che lascia ben sperare per il prosieguo del campionato.

Questo il tabellino del match (fonte Sito Web Orvietana Calcio):

Orvietana – Trestina 2 – 1

Orvietana (4-3-1-2): Marricchi; Caravaggi, Congiu, Siciliano, Lorenzini; Greco (44’st Labonia), Ricci, Orchi; Fabri (21’st Osakwe); Santi (13’st Manoni), Marsilii (34’st Gomes). A disp.: Rossi, Ciavaglia, Sforza, Veneroso, Stampete. All.: Fiorucci.

Trestina (4-3-3): Fiorenza; Irione (13’st Montani), Soldani (39’st Pica), Contucci, Bucci (9’st Dottori); Omohonria, Farneti, Gramaccia; Morlandi (9’st Di Nolfo), Tascini, Belli. A disp.: Migliorati, Marietti, Coppini, Lucchetti, Giuliani. All.: Ciampelli.

Arbitro: R. Bernardini di Ciampino (G. Sanna di Cagliari – L. Moroso di Sassari).

Reti: 24’pt Marsilii (O), 42’ pt Santi rig. (O), 46’pt Farneti (T).

Note: ammoniti: Santi, Greco, Siciliano, Manoni, Gomes, Marricchi, Lorenzini (O), Tascini (T). Angoli: 0-4. Recupero: 2’ + 5’.