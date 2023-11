Calcio, Serie D Girone E: Trestina in casa col Grosseto

La decima giornata di campionato vede il Trestina giocare in casa contro il Grosseto, in un match che si preannuncia molto interessante tra due squadre divise da appena 4 punti in favore dei toscani.

La squadra di Mister Ciampelli è reduce dal successo esterno in rimonta contro la Vivi Altotevere Sansepolcro ed è alla ricerca di una continuità che ancora non è riuscita a trovare, nonostante i due recenti successi consecutivi, mentre il Grosseto è imbattuto in campionato e si basa molto su una difesa solida capace di concedere sin qui appena 5 gol.

Queste le partite della decima giornata, in programma domani alle 14.30:

Figline – Tau Calcio

Ghiviborgo – San Donato Tavarnelle

Livorno – Follonica Gavorrano

Mobilieri Ponsacco – Aquila Montevarchi

Poggibonsi – Orvietana

Real Forte Querceta – Pianese

Cenaia – Seravezza Pozzi

Sangiovannese – Sansepolcro

Trestina – Grosseto