Calcio, Serie D Girone E: Trestina a Sansepolcro nel turno infrasettimanale

Dopo l'importante successo casalingo contro l'Aquila Montevarchi, il Trestina di Mister Ciampelli torna subito in campo nel turno infrasettimanale di Serie D, valido per la nona giornata del Girone E: questo pomeriggio, infatti, a partire dalle 14.30, i bianconeri sono ospiti del Sansepolcro, avversario già affrontato a inizio stagione in Coppa Italia, con annessa sconfitta ai rigori che è valsa l'eliminazione per i tifernati, in un match molto sentito che si preannuncia aperto e di sicuro interesse, dato che le due squadre sono divise da appena tre punti in favore del Trestina.

Queste le partite della nona giornata, in programma oggi alle 14.30:

Aquila Montevarchi – Ghiviborgo

Follonica Gavorrano – Cenaia

Orvietana – Mobilieri Ponsacco

San Donato Tavarnelle – Real Forte Querceta

Seravezza Pozzi – Figline

Tau Calcio – Sangiovannese

Sansepolcro – Trestina

Grosseto – Poggibonsi (ore 18)

Mercoledì 15 novembre

Pianese – Livorno