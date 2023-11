Calcio, Serie D Girone E: Trestina in casa col Tau Altopascio

Dopo la sconfitta di domenica scorsa, nonostante la solita prestazione convincente, il Trestina di Mister Ciampelli va a caccia del riscatto nel match casalingo di domani contro il Tau Calcio Altopascio: i toscani viaggiano forte e hanno 19 punti in classifica, ben sei in più rispetto agli umbri, ma questo dato non preoccupa i bianconeri che, nonostante non siano stati spesso supportati dai risultati, hanno sfoderato fin qui prestazioni molto rassicuranti in prospettiva futura.

Queste le partite della dodicesima giornata, in programma domenica alle 14.30:

Figline – Follonica Gavorrano

Ghiviborgo – Orvietana

Livorno – Cenaia

Pianese – San Donato Tavarnelle

Poggibonsi – Sansepolcro

Mobilieri Ponsacco – Grosseto

Real Forte Querceta – Aquila Montevarchi

Sangiovannese – Seravezza Pozzi

Trestina – Tau Calcio