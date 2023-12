Calcio, Serie D Girone E: il Trestina attende il Follonica Gavorrano

Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa contro il Cenaia per 5 a 1, il Trestina di Mister Ciampelli torna in campo domani in casa con il Follonica Gavorrano e cerca di sfruttare il momento favorevole dal punto di vista della qualità del gioco, finalmente supportato anche da un risultato netto come quello del turno precedente.

Gli avversari, dal canto loro, hanno 10 punti in più in classifica e sono stabilmente al quarto posto, con ambizioni importanti e quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite.

Un test sicuramente impegnativo, ma il Trestina riesce a tirare fuori il meglio proprio in partite importanti come quella che la attende in questo turno di campionato.

Queste le partite della quattordicesima giornata, in campo domani alle 14.30:

Ghiviborgo – Sansepolcro

Livorno – Figline

Mobilieri Ponsacco – Tau Calcio

Pianese – Orvietana

Poggibonsi – Seravezza Pozzi

Real Forte Querceta – Grosseto

San Donato Tavarnelle – Aquila Montevarchi

Sangiovannese – Cenaia

Trestina – Follonica Gavorrano