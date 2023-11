Calcio, Serie D Girone E: Trestina show col Cenaia

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Cenaia

Finisce con un netto 5 a 1 la trasferta del Trestina sul campo del Cenaia fanalino di coda: nonostante il risultato sia netto e rotondo, i bianconeri riescono a trovare la rete del vantaggio solo sul finire del primo tempo grazie a Belli. Nella ripresa, Di Nolfo trova il 2 a 0 e Tascini poco più tardi triplica le marcature in favore del Trestina. Accorcia le distanze la squadra di casa con Macchia, prima che lo stesso Tascini e poi Marietti mettano al sicuro un risultato tanto cercato quanto meritato da parte degli uomini di Mister Ciampelli, che fanno un bel salto avanti in classifica, anche in considerazione dei risultati delle altre pretendenti alla salvezza.

Queste le partite della tredicesima giornata:

Figline – Sangiovannese 2 – 0

Follonica Gavorrano – Poggibonsi 2 – 0

Grosseto – Pianese 1 – 1

Aquila Montevarchi – Livorno 0 – 2

Orvietana – San Donato Tavarnelle 0 – 3

Cenaia – Trestina 1 – 5

Seravezza Pozzi – Mobilieri Ponsacco 4 – 2

Tau Calcio – Ghiviborgo 2 – 0

Sansepolcro – Real Forte Querceta 0 – 0