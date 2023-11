Calcio, Serie C Girone B: torna a vincere il Gubbio

Il quattordicesimo turno di Serie C Girone B vede una signora prestazione del Gubbio nel match casalingo contro il Sestri Levante allo stadio Barbetti: i rossoblu partono forte e trovano il gol del vantaggio con Di Massimo al 18'. Dopo 10 minuti, però, gli ospiti trovano il gol del pareggio con Troiano, con il risultato che resta invariato fino alla chiusura del primo tempo. Nella ripresa, in due minuti tra il 55' ed il 57', Spina realizza una doppietta che spezza un po' le gambe alla compagine ospite e porta i rossoblu sul 3 a 1. Dopo 5 minuti, tuttavia, Forte accorcia le distanze per il Sestri Levante, ma il Gubbio non si scompone e trova nuovamente un doppio colpo da ko per il 5 a 2 finale, grazie ai gol di Pirrello e Udoh tra il 70' ed il 72'.

Un successo importante dopo un periodo difficile e ottavo posto in classifica consolidato.

Questo il quadro completo della quattordicesima giornata:

Sabato 18 novembre

Pineto – Perugia 1 – 1

Ancona – Recanatese 2 – 0

Domenica 19 novembre ore 16.15

Fermana – Arezzo 2 – 3 (giocata alle 14)

Carrarese – Spal 1 – 0

Cesena – Lucchese 3 – 0

Gubbio – Sestri Levante 5 – 2

Lunedì 20 novembre ore 18.30

Vis Pesaro – Torres

Martedì 5 dicembre ore 18.30

Pontedera – Pescara

Mercoledì 6 dicembre ore 16.15

Olbia – Rimini

Martedì 19 dicembre ore 20.30

Entella – Juventus Next Gen