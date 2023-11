Calcio, Serie C Girone B: il Gubbio pareggia col Cesena

Termina in parità col punteggio di 1 a 1 il match del Barbetti tra Gubbio e Cesena: dopo appena due minuti, l'arbitro espelle Corazza, reo, secondo il direttore di gara, di aver effettuato un colpo proibito ai danni di Signorini, e al minuti 17 i padroni di casa trovano anche il gol del vantaggio con Di Massimo. A questo punto, la gara sembra in discesa per i rossoblu, ma il Cesena è una squadra forte e riesce, nonostante l'inferiorità numerica, a trovare presto il pareggio grazie al gol di Adamo al 37'. Non succede altro e la gara si conclude sul punteggio di 1 a 1.

Questo il quadro completo della dodicesima giornata:

Domenica 5 novembre

Carrarese – Pescara 1 – 0

Olbia – Lucchese 0 – 0

Virtus Entella – Torres 2 – 0

Pontedera – Juventus Next Gen 1 – 0

Gubbio – Cesena 1 – 1

Vis Pesaro – Arezzo 1 – 1

Ancona – Perugia (ore 20.45)

Lunedì 6 novembre ore 20.45

Rimini – Spal (ore 20.30)

Cesena – Carrarese 2 – 1

Pineto – Fermana

Recanatese – Sestri Levante