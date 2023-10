Calcio, Serie C Girone B: i risultati della domenica

L'undicesima giornata del campionato di Serie C Girone B, dopo il turno infrasettimanale ricco di risultati anche inaspettati, si apre in questa domenica che registra lo stop della Torres costretta al pareggio casalingo dalla Spal e la sconfitta del Perugia in casa contro la Carrarese. Perugia e Gubbio saranno in campo domani sera: al Curi arriva la Virtus Entella, mentre i rossoblu giocano in trasferta sul difficile campo dell'Arezzo.

Questo il quadro completo della decima giornata:

Domenica 29 ottobre

Juventus Next Gen – Olbia 3 – 1

Torres – Spal 1 – 1

Pescara – Recanatese 2 – 3

Fermana – Ancona 1 – 1

Lucchese – Pontedera 1 – 2

Lunedì 30 ottobre ore 20.45

Arezzo – Gubbio

Cesena – Carrarese

Perugia – Virtus Entella

Sestri Levante – Rimini (rinviata)

Vis Pesaro – Pineto