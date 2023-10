Calcio, Serie C Girone B, Gubbio: consolidato il sesto posto

Il Gubbio raccoglie un pareggio casalingo contro la Juventus Next Gen, ma c'è ottimismo per il prosieguo della stagione, anche in virtuù dei risultati delle altre squadre. In dieci giornate di campionato, i rossoblu sono al sesto posto, in piena zona playoff, a quota 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ma ciò che conta di più è il vantaggio che attualmente hanno sull'undicesimo posto, ovvero 5 punti. C'è attesa per la partita di lunedì sera in casa dell'Arezzo.

Nella giornata di ieri si è conclusa la decima giornata di campionato, con il pareggio esterno del Perugia sul campo della Recanatese di Mister Pagliari, mentre è stata rinviata la sfida tra Virtus Entella e Cesena.

Questo il quadro completo della decima giornata:

Mercoledì 25 ottobre

Gubbio – Juventus Next Gen 1 – 1

Olbia – Fermana 2 – 1

Pescara – Torres 1 – 2

Giovedì 26 ottobre

Ancona – Arezzo 3 – 0

Carrarese – Pineto 1 – 1

Pontedera – Vis Pesaro 0 – 0

Rimini – Lucchese 2 – 0

Spal – Sestri Levante 1 – 0

Recanatese – Perugia 0 – 0

Virtus Entella – Cesena (rinviata)