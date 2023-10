Calcio, Serie C Girone B: Gubbio sconfitto ad Arezzo

Si completa il quadro dell'undicesima giornata del Girone B di Serie C, eccezion fatta per la gara tra Sestri Levante e Rimini rinviata, con i risultati di questa sera che vedono le vittorie di Perugia e Cesena, a cui si aggiunge il pareggio tra Vis Pesaro e Pineto. Perde, invece, il Gubbio in trasferta contro l'Arezzo: gli eugubini, ridotti in 9 nel finale di partita a causa delle espulsioni ravvicinate di Chierico e Portanova tra l'85° e l'87°, escono sconfitti dalla tana amaranto grazie al gol di Guccione al minuto 88, dopo aver disputato un match molto combattuto su un campo ostico per chiunque.

Questo il quadro completo dell'undicesima giornata:

Domenica 29 ottobre

Juventus Next Gen – Olbia 3 – 1

Torres – Spal 1 – 1

Pescara – Recanatese 2 – 3

Fermana – Ancona 1 – 1

Lucchese – Pontedera 1 – 2

Lunedì 30 ottobre

Arezzo – Gubbio 1 – 0

Cesena – Carrarese 2 – 1

Perugia – Virtus Entella 2 – 1

Sestri Levante – Rimini (rinviata)

Vis Pesaro – Pineto 1 – 1