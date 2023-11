Calcio, Serie C Girone B: Gubbio in casa col Cesena

Torna in campo la Serie C Girone B, con le gare in programma tra domani e lunedì: il Gubbio è atteso dal difficile match casalingo contro il Cesena, appuntamento al Barbetti domani alle 18.30, con le due squadre che arrivano a questa sfida separate da 7 punti in favore dei romagnoli che, tra l'altro, sono secondi in classifica con una partita da recuperare. Partita difficile, dunque, quella per i padroni di casa, ma i ragazzi di Mister Braglia hanno già dimostrato di poter essere “fastidiosi” anche per le squadre che godono dei favori del pronostico.

Questo il quadro completo della dodicesima giornata:

Domenica 5 novembre

Carrarese – Pescara (ore 14)

Olbia – Lucchese (ore 14)

Virtus Entella – Torres (ore 14)

Pontedera – Juventus Next Gen (ore 16.15)

Gubbio – Cesena (ore 18.30)

Vis Pesaro – Arezzo (ore 18.30)

Ancona – Perugia (ore 20.45)

Lunedì 6 novembre ore 20.45

Rimini – Spal (ore 20.30)

Cesena – Carrarese 2 – 1

Pineto – Fermana

Recanatese – Sestri Levante