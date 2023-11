Calcio, Serie C Girone B: Gubbio, sconfitta amara nel derby

Un gol di Vazquez all'ottavo minuto di gioco regala al Perugia la vittoria nel derby umbro contro il Gubbio. La partita è equilibrata e non mancano le emozioni, nonostante una serata fredda e umida che sa tanto di inverno. Gli spalti riscaldano l'ambiente e alla fine la spuntano i padroni di casa. Per il Gubbio zero punti, ma la consapevolezza di avere una compattezza di squadra che lascia ben sperare per il futuro, a partire dalla prossima partita in programma domenica 19 al Barbetti contro il Sestri Levante.

Questo il quadro completo della tredicesima giornata:

Domenica 12 novembre

Recanatese – Olbia 4 – 1

Torres – Ancona 1 – 0

Arezzo – Pineto 1 – 2

Sestri Levante – Fermana 3 – 0

Cesena – Vis Pesaro 4 – 0

Juventus Next Gen – Carrarese 0 – 1

Perugia – Gubbio 1 – 0

Spal – Pontedera 0 – 1

Lunedì 13 novembre ore 20.45

Lucchese – Entella

Pescara - Rimini