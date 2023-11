Calcio, Serie C Girone B: Gubbio, arriva il Sestri Levante

Il quattordicesimo turno di Serie C Girone B è molto spezzettato, infatti si gioca a partire da oggi per poi concludersi poco prima di Natale: il match di apertura vede il Perugia affrontare la trasferta abruzzese contro il Pineto, mentre il Gubbio scenderà in campo domani alle 16.15 al Barbetti contro il Sestri Levante, compagine ligure attualmente invischiata nella lotta per non retrocedere, con cinque punti in mento rispetto ai rossoblu che, invece, cercano l'immediato riscatto dopo la sconfitta nel derby col Perugia e una serie di risultati non particolarmente esaltanti dell'ultimo periodo.

Questo il quadro completo della quattordicesima giornata:

Sabato 18 novembre

Pineto – Perugia (ore 16.15)

Ancona – Recanatese (ore 18.30)

Domenica 19 novembre ore 16.15

Fermana – Arezzo (ore 14)

Carrarese – Spal

Cesena – Lucchese

Gubbio – Sestri Levante

Lunedì 20 novembre ore 18.30

Vis Pesaro – Torres

Martedì 5 dicembre ore 18.30

Pontedera – Pescara

Mercoledì 6 dicembre ore 16.15

Olbia – Rimini

Martedì 19 dicembre ore 20.30

Entella – Juventus Next Gen