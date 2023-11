Calcio, Serie C Girone B: tutto pronto per il derby umbro

Sono 4 i punti che separano Perugia e Gubbio in classifica in favore del Grifo, ma i rossoblu sono pronti e carichi per affrontare il derby in programma allo stadio Curi del capoluogo umbro domani sera alle 20.45: la squadra di Mister Braglia è reduce dal pareggio casalingo contro la corazzata Cesena ed è pronto a dare battaglia in una partita storicamente molto sentita da entrambe le tifoserie.

Il Perugia, terzo in graduatoria, ha perso sin qui una sola gara, ma ne ha pareggiate ben sei e vinte cinque, mentre il Gubbio ha collezionato quattro successi, cinque pareggi e tre sconfitte, arrivando ad occupare l'ottava posizione in classifica.

Questo il quadro completo della tredicesima giornata:

Domenica 12 novembre ore 20.45

Recanatese – Olbia (ore 14)

Torres – Ancona (ore 14)

Arezzo – Pineto (ore 16.15)

Sestri Levante – Fermana (ore 18.30)

Cesena – Vis Pesaro

Juventus Next Gen – Carrarese

Perugia – Gubbio

Spal – Pontedera

Lunedì 13 novembre ore 20.45

Lucchese – Entella

Pescara - Rimini