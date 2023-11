Calcio, Serie C Girone B: Gubbio di scena domani a Sassari

Serie C

Serie C Girone B

La quindicesima giornata di campionato vede il Gubbio di scena in casa della Torres, una delle squadre più forti del girone: i rossoblu giocheranno domani alle 14 in terra sarda, con l'idea che un risultato positivo farebbe morale e classifica.

Solita giornata spezzettata con partite che si giocheranno tra oggi e lunedì, oggi tocca al Perugia, domani, come si è detto, scenderà in campo il Gubbio e la giornata sarà chiusa lunedì dalla sfida tra Recanatese e Pineto.

La squadra di Mister Braglia continua a voler inseguire i playoff e un risultato positivo in Sardegna continuerebbe a dare fiducia ad una squadra che ha tutte le carte in regola per raggiungere questo obiettivo.

Questo il quadro completo della quindicesima giornata:

Sabato 25 novembre

Lucchese – Vis Pesaro (ore 16.15)

Spal – Ancona (ore 16.15)

Juventus Next Gen – Arezzo (ore 18.30)

Perugia – Carrarese (ore 18.30)

Pescara – Cesena (ore 20.45)

Pontedera – Entella (ore 20.45)

Rimini – Fermana (ore 20.45)

Domenica 26 novembre

Sestri Levante – Olbia (ore 12.30)

Torres – Gubbio (ore 14)

Lunedì 27 novembre

Recanatese – Pineto (ore 20.45)