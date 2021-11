Como-Perugia, in vendita i biglietti per il settore ospiti: i prezzi, come acquistarli e le regole anti-Covid

Dopo il successo del 'Mazza' contro la Spal il Perugia fa rotta su Como, dove sabato (6 novembre, ore 14) affronterà allo stadio 'Sinigaglia' la seconda gara di fila in trasferta (match valido per la 12a giornata di Serie B).

VIA ALLA VENDITA:

In vendita intanto dalle ore 14 di oggi (martedì 2 novembre) - esclusivamente online sul sito vivaticket.com e nei punti vendita abilitati Viva Ticket - i circa 350 biglietti riservati ai tifosi ospiti che saranno disponibili fino alle ore 19 di venerdì (5 novembre) e non saranno acquistabili dai residenti in provincia di Como.

PREZZI:

Acquisto online: 12 euro (più 2 euro di prevendita)

Punto vendita: 13 euro (più commissione)

GREEN PASS:

Per poter accedere allo stadio tutte le persone al di sopra dei 12 anni di età devono essere necessariamente munite di Green Pass (che andrà presentato all’ingresso).