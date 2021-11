Serie B, il Perugia resta in zona playoff: Alvini avvicina il Benevento di Caserta e 'stacca' la Ternana

Il Perugia non molla la zona playoff e si 'stacca' da quella più calda della classifica che, soprattutto in alto, dopo 11 giornate di campionato resta cortissima. Con il successo conquistato al 'Mazza' di Ferrara contro la Spal il Grifo resta infatti attaccati al treno delle prime (è ottavo con il Monza) e si porta a +4 sulla Ternana, sconfitta in casa dal Como e ora secidesima. Sabao prossimo per i biancorossi di Alvini è in programma una nuova trasferta, stavolta sul campo del Como, mentre le Fere di Lucarelli faranno visita all'Alessandria.

I RISULTATI DELL'11ª GIORNATA:

Lunedì (01/11) - Benevento-Brescia 0-1; Frosinone-Crotone 2-1; Lecce-Cosenza 3-1; Monza-Alessandria 1-0; Reggina-Cittadella 0-1; Spal-Perugia 1-2; Ternana-Como 1-2; Parma-Vicenza 1-0; Pisa-Ascoli 1-1; Pordenone-Cremonese 2-2.

LA CLASSIFICA - Pisa 22, Brescia 21, Lecce 20, Benevento 19, Reggina 19, Frosinone 18, Cremonese 18, Perugia 17, Monza 17, Parma 16, Como 16, Cittadella 16, Ascoli 15, Cosenza 14, Spal 13, Ternana 13, Alessandria 8, Crotone 7, Vicenza 4, Pordenone 3.

IL PROGRAMMA DELLA 12ª GIORNATA:

Venerdì (05/11) - Cosenza-Reggina (ore 20.30).

Sabato (06/11) - Alessandria-Ternana (ore 14); Ascoli-Vicenza (ore 14); Como-Perugia (ore 14); Cremonese-Spal (ore 14); Brescia-Pordenone (ore 16.15); Benevento-Frosinone (ore 18.30).

Domenica (07/11) - Lecce-Parma (ore 14); Crotone-Monza (ore 16.15); Cittadella-Pisa (ore 20.30).