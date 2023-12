Calcio serie C, il Perugia sbanca Olbia e torna terzo

L'arbitro decreta il segnale di chiusura. Il Perugia, dopo due pareggi, ritrova la vittoria e, in virtù dell'1-1 di ieri tra Carrarese e Recanatese, torna nuovamente al terzo posto. Non una partita bellissima, come ampiamente pronosticabile, ma i biancorossi sono riusciti a far valere la loro maggiore esperienza decidendo la partita su palla inattiva. Match winner Yeferson Paz, al secondo gol stagionale, costretto poi ad uscire nei minuti finali. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

concessi 3' di recupero

88' la punizione di Cancellieri, calciata da posizione invitante, è assolutamente sballata

87' Corti in fase di ripiegamento atterra Matos lanciato in contropiede e viene ammonito

85' Greco si gioca le ultime cartucce: dentro Corti e La Rosa rispettivamente per Scapin e Montebugnoli

80' crampi per Bozzolan, gli subentra Cancellieri

75' nell'Olbia esce Contini ed entra Gennari

73' giallo per Bartolomei per fallo su Zallu

71' ammonito Zallu per aver strattonato Bartolomei

64' Paz accusa noie muscolari e deve cedere il posto a Mezzoni

59' nel Perugia entrano Kouan al posto di Torrasi e Seghetti per Ricci; nell'Olbia Ragatzu subentra a Mameli

53' Dessena si fa trovare pronto al limite su una seconda palla vagante, ma di destro manda fuori

51' Santoro ci prova dal limite, blocca a terra Rinaldi

48' destro di Cavuoti assolutamente sbilenco

Si riprende a giocare senza sostituzioni

Arriva il duplice fischio dell'arbitro. Il Perugia riesce a chiudere abilmente in vantaggio un primo tempo tutt'altro che esaltante, come del resto era nelle previsioni. Decide fino a questo momento il colpo di testa di Paz su palla inattiva, a coronamento di una prestazione comunque buona in cui i biancorossi si erano maggiormente resi pericolosi. Importante ora trovare quanto prima il colpo del ko. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

46' Matos sbraccia contro un avversario e si prende l'ammonizione

concesso 1' di recupero

43' Perugia in vantaggio: angolo di Lisi e stacco vincente di Paz, al secondo centro stagionale

42' il destro di Biancu da circa venti metri termina non troppo distante dalla traversa della porta di Adamonis

41' ci prova Contini dalla distanza ma non inquadra la porta

39' prova ad accelerare il Grifo: la chance è per Ricci che però sbuccia il pallone e favorisce la presa di Rinaldi

38' ancora un cross di Bozzolan, Torrasi è abile a staccarsi dalla marcatura e a colpire di testa ma la palla esce ancora sul fondo

28' Ricci appoggia a rimorchio per Matos, il cui destro a pelo d'erba esce di pochissimo

26' ci riprova Cavuoti dalla distanza, Adamonis non deve nemmeno sporcare i guanti

20' Perugia insidioso: cross di Bozzolan per Torrasi che al volo non riesce a tenere bassa la palla che si alza sopra la traversa

16' cross di Ricci, il colpo di testa di Lisi, abile ad eludere la guardia della difesa dell'Olbia, è impreciso

11' cross di Paz invitante, Santoro prova l'incornata ma, ostacolato da Lisi, manda fuori di non molto

10' Olbia pericoloso con una discesa di Cavuoti, culminata con un diagonale di sinistro. Adamonis deve metterci una pezza

8' buona giocata di Lisi sulla sinistra con conclusione di destro sballatissima

Partiti

Le formazioni ufficiali

OLBIA (4-3-3): Rinaldi; Zallu, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, Mameli, Biancu; Cavuoti, Scapin, Contini. A disp. Palmisani, Van der Want, Arboleda, Palomba, La Rosa, Incerti, Zanchetta, Belloni, Fabbri, Gennari, Ragatzu, Corti. All. Greco

Perugia (4-3-3): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Torrasi, Bartolomei, Santoro; Ricci, Matos, Lisi. A disp. Furlan, Dell’Orco, Morichelli, Mezzoni, Cancellieri, Acella, Kouan, Bezziccheri, Seghetti, Cudrig. All. Baldini

Le condizioni non perfette di Seghetti consigliano al tecnico biancorosso di lasciarlo in panchina e ripiegare sul 4-3-3. Per la precisione Santoro arretra a centrocampo, reparto che vede anche Torrasi al posto di Kouan. Ricci, Matos e Lisi compongono il trio offensivo. Paz e Bozzolan sono gli esterni di difesa. L'Olbia lascia inizialmente Ragatzu a riposo e punta su Cavuoti, Scapin e Contini come tridente.

Urge il ritorno alla vittoria

Il Perugia torna a giocare in trasferta e più che mai è chiamato a ritrovare la vittoria. Gli ultimi due pareggi, che qualche malumore nell'ambiente lo hanno suscitato, in più alcuni successi ottenuti ieri da avversarie come Cesena e Pescara mettono gli uomini di Francesco Baldini in condizione di dover per forza di cose cercare il risultato pieno. Quella di Olbia infatti è la prima tappa di un mini ciclo di partite sulla carta non irresistibili che porterà allo scontro diretto contro i romagnoli del prossimo 23 dicembre. In queste tre settimane dunque si capirà quali saranno le reali possibilità dei biancorossi in questa stagione.

Non ci saranno oggi,i come già evidenziato, Federico Vasquez ed Edoardo Iannoni, rimasti a casa per motivi diversi: il primo per infortunio, il secondo per squalifica. Baldini dunque dovrebbe sostituirli rispettivamente con Matos, cosa già avvenuta del resto nel match precedente, e Santoro, con Ricci che giocherebbe sulla trequarti alle spalle del numero 10 brasiliano e Seghetti. A centrocampo Torrasi potrebbe avere la meglio su Kouan, mentre sulle fascie è certo l'impiego di Bozzolan.

L'Olbia dell'ex Leandro Greco alla fine potrebbe optare per uno schieramento simile, con Cavuoti, Scapin e Contini nel tridente offensivo. Ragatzu, non al meglio, potrebbe partire dalla panchina.

Al Nespoli si gioca alle ore 14 e Perugia Today seguirà la partita in tempo reale. A seguire i commenti dei protagonisti di un match davvero importante per le sorti del Grifo.

