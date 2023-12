Calcio serie C, il Perugia verso Olbia con soluzioni tattiche diverse

Il Perugia è pronto a salpare verso Olbia con l'organico al completo o quasi. Qualora non dovessero presentarsi imprevisti dell'ultima ora soltanto Federico Vasquez è destinato a restare a casa: l'attaccante argentino potrebbe addirittura anticipare il rientro nel prossimo match casalingo contro la Vis Pesaro.

Ha già ricevuto invece il disco verde Alessandro Seghetti, che ha smaltito l'affaticamento di cui è rimasto vittima. In questo momento Francesco Baldini non può rinunciare a questo giovane e guizzante attaccante classe 2004, che ha ripagato la fiducia con 4 gol all'attivo (che sarebbero diventati 5, occorre ricordare, se la realizzazione della potenziale vittoria contro la Carrarese fosse stato convalidato, cosa che in tanti non considerano). E' destinato a farcela anche Damiano Cancellieri, che seppur a piccoli passi ha ripreso ad allenarsi con il gruppo.

Per il resto la squadra cerca di fare muro contro il comprensibile malcontento della gente, che magari voleva la squadra molto più vicina al vertice. Però considerare il campionato già finito sarebbe un grave errore, come già ribadito precedentemente, anche se il distacco dal vertice autorizzerebbe chiunque a mollare la presa prima del tempo.

Come sostituire Iannoni? Ci sono due possibilità

Contro i sardi non ci sarà Edoardo Iannoni, che come da previsione è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo e farà anch'egli ritorno contro la Vis Pesaro. Tuttavia c'è un pericolo giallo incombente: dovranno stare molto attenti a non farsi ammonire, in quanto finiti nell'elenco dei diffidati, anche Francesco Mezzoni e Ryder Matos. Se questo dovesse avvenire scatterà automatica la squalifica.

Il tecnico però, nella sede provvisoria di Ellera di Corciano (si potrebbe tornare all'antistadio - il condizionale è ancora d'obbligo - a partire dalla prossima settimana), sta lavorando alle soluzioni possibili per sostituire al meglio il centrocampista romano, uno degli stakanovisti di questa squadra.

La prima (probabilità 65%) vedrebbe l'arretramento di Santoro sulla linea di centrocampo (gli altri interpreti sarebbero Bartolomei e Kouan) e l'inserimento sulla trequarti di Ricci alle spalle di Matos e Seghetti.

La seconda (probabilità 35%) consterebbe nel fatto che Santoro non si sposterebbe sulla trequarti e che in mediana venga inserito uno tra Torrasi e Acella (il primo in questo caso sarebbe favorito).

Cambiano insomma solo gli interpreti, non certo il sistema di gioco, ma soltanto dopo la rifinitura di domani mattina, che precederà la conferenza stampa dello stesso Baldini e la partenza da Roma per la Sardegna, se ne potrebbe sapere di più.

Proseguono i ballottaggi sulle fasce

Il reparto che sicuramente subirà meno variazioni è la difesa. Mezzoni, Angella e Vulikic sembrano avere il posto certo, mentre sulla corsia mancina si contendono una maglia Cancellieri e Bozzolan, con quest'ultimo logicamente che appare in leggero vantaggio. Tutto ancora da vedere: domani mattina al Curi verranno sciolti gli ultimi dubbi.