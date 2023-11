Calcio serie C, il Perugia si gioca il futuro in poco meno di un mese

Parliamoci chiaro, il Perugia contro la Carrarese non ha brillato, ma se avesse vinto non avrebbe certo rubato nulla. I biancorossi, dopo un primo tempo complicato, sono riusciti ad aumentare l'indice di pericolosità nella ripresa, mancando di poco il bersaglio con un Federico Ricci che ha dimostrato lampi di quella classe che tutti si attendono.

C'è però dell'altro: i due gol segnati da Kouan e Seghetti, che probabilmente avrebbero dato la vittoria ai biancorossi, erano regolari. Il primo era magari difficile da vedere a velocità normale, sul secondo l'errore è decisamente grave. Il giovane attaccante, come si evince dai vari replay, era scattato in linea con l'ultimo difensore e aveva messo in rete. Tutto inutile. E qui torna d'attualità la discussione circa l'introduzione del var anche in serie C, presente soltanto nelle fasi nazionali dei playoff; è opportuno, malgrado i costi siano elevati, prendere in considerazione di poterlo utilizzare per tutto il campionato perchè certe sviste costano punti preziosi.

Pareggio è stato e in questo modo bisogna ragionare. Torres e Cesena sono scappate a +10 e se seguiteranno a mantenere questo passo i biancorossi si dovranno accontentare del terzo o quarto posto. Anche se c'è un precedente che può alimentare speranze: nel 2016/17 l'Alessandria perse il campionato pur avendo dieci punti di vantaggio sulla Cremonese, che riuscì a spuntarla in extremis. Altri contesti e altri valori tecnici, ma provarci è un obbligo morale.

Il calendario potrebbe dare una mano: dopo Olbia ci sono Vis Pesaro in casa ed Arezzo in trasferta. Tre gare sulla carta abbordabili belle quali bisognerà raccogliere il bottino pieno per arrivare allo scontro diretto con il Cesena del 23 dicembre nelle migliori condizioni.

Il lavoro va avanti

Il Perugia si giocherà il futuro in poco meno di un mese ma pensa a rimanere concentrata sul lavoro sul campo. Ad Ellera Baldini sta mettendo a punto gli ultimi particolari: non ci sarà lo squalificato Edoardo Iannoni così come l'infortunato Federico Vasquez, che punta a rientrare contro la Vis Pesaro, pur non correndo rischi. Ci sarà di certo Alessandro Seghetti, ieri fermo per precauzione e oggi con il gruppo venendo però dispensato dalla partitella finale; ancora fermo Damiano Cancellieri, anch'egli affaticato, che domani dovrebbe tornare a lavorare con i compagni.

L'indisponibilità di Iannoni indurrà il tecnico a pensare ad alcune novità tattiche, specie per quanto riguarda gli intepreti. Quella principale vedrebbe l'arretramento di Santoro come interno di centrocampo e l'impiego di Ricci come trequartista alle spalle di Seghetti e Matos. Il reparto mediano verrebbe completato da Bartolomei e Kouan. In difesa largo ad Angella e Vulikic al centro e a Mezzoni e Bozzolan che potrebbero spuntarla sui compagni di reparto per i posti sulle corsie laterali.