Calcio serie C, il Perugia fa scalo in Sardegna per ritrovare la vittoria. Baldini predica pazienza

Non è un mistero che per il Perugia sia iniziato un mese che potrebbe davvero rivelarsi decisivo. La prima tappa di un cammino che dovrà necessariamente portare a ridurre in maniera importante il distacco dalle prime due della classe è ad Olbia sul campo di una squadra ai margini della zona playout ma abituata a soffire e a strappare il risultato con le unghie e con i denti. Le indisie dunque sono sempre dietro l'angolo ma non si potrà più rimandare l'appuntamento con il successo: ovviamente si spera che la fortuna giri dalla parte giusta viste le evidenti sviste arbitrali intercorse durante il match con la Carrarese, ma ciò non toglie che contro avversari sulla carta più abvordabili i biancorossi debbano mostrare una maggiore incisività.

Ne è consapevole il tecnico Francesco Baldini, che al termine della rifinitura di questa mattina ha incontrato i giornalisti prima di recarsi con tutto il suo gruppo squadra a Fiumicino dove alle 17 è prevista la partenza in aereo per la città sarda.

Guardare avanti? Non sempre facile

Baldini ripercorre l'ultima sfortunata esibizione: "Se ho avuto la sensazione che mancasse qualcosa? Sì. Mi scoccia aver fatto tre gol alla carrarese e vederne annullati due. Li ho rivisti bene: quello di Kouan si è rivelato il più clamoroso. In tante piccole cose però non mi era piaciuto l'arbitraggio. Poi mi sono preso io la responsabilità del possesso palla sterile. Sta settimana abbiamo lavorato su verticalizzazione e conclusione".

In rampa di lancio

Potrebbe toccare a Torrasi domani: "E' un giocatore di cui ho una grande stima. Sapevamo in estate di poter perdere Santoro e Kouan ma non è successo è c'è stato un po' di affollamento nel reparto. Sa giocare a calcio e lo prendo in considerazione".

Fondamentale

Si dovrebbe andare verso l'impiego dal 1' di Seghetti malgrado qualche problemino denunciato in settimana: "Ha saltato gran parte della settimana. Deve crescere fisicamente e devo essere bravo a gestirlo. Ha bisogno di un paio di giorni per recuperare dalle partite. Accelera molto e i flessori li sforza sempre. Vedremo domani se giocherà". Sulla sua collocazione in campo: "Se uno lo vede per costituzione fisica può ritenersi un esterno nel 4-3-3 ma è tutt'altro. Ha bisogno di stare più vicino alla porta perché vive per il gol".

L'avversario

Baldini, sollecitato sul tema, descrive così l'Olbia: "E' una squadra che si chiude molto bene. Ha sempre giocato con il 4-4-2 che copre molto bene il campo. Bisogna vedere se ci sarà vento o meno ma sono molto concentrato su quel che dobbiamo fare noi. Voglio che la squadra verticalizzi ma senza forzare le giocate".

L'empatia c'è

Spesso il gioco durante le sedute settimanali è stato fermato dall'allenatore di Massa, che spiega così questa scelta: "Tra di noi c'è un legame importante sulla base della voglia di fare bene. Ci si rende conto che mancano dei dettagli ma si lavora su quello. Bisogna portare quello che sul campo di buono si fa durante la settimana anche se lo facciamo a tratti".

Nessuna resa

Il Cesena sembra davvero lanciatissimo: "Hanno fatto 80 punti e hanno cambiato in meglio la squadra. Questo è un punto in più a loro favore. Ma dobbiamo accelerare e metterci qualcosa in più".