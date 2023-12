Calcio serie C, Olbia - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Non si può ancora definire un punto di non ritorno ma quasi. Per il Perugia c'è la prima delle due trasferte previste in Sardegna: quella di domani è in programma ad Olbia e non si potrà più rimandare l'appuntamento con la vittoria. Lo impone la classifica ma soprattutto il blasone di questa società. Dieci punti dalla vetta, al netto di tutte le difficoltà più volte menzionate, sono troppi per quel che sono i valori in campo e la rincorsa (o meglio un tentativo di essa) deve partire necessariamente dallo stadio Bruno Nespoli.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Olbia: l'ex grifone Greco cerca di recuperare Ragatzu

Alla guida della formazione sarda, posizionata ai margini della zona playout, c'è Leandro Greco, a Perugia da giocatore soltanto di passaggio (per essere precisi nella disgraziata stagione 2019/20). L'ex centrocampista soltanto in extremis capirà se potrà contare sull'elemento di maggior esperienza, l'attaccante Daniele Ragatzu, out nel match precedente.

Il 4-3-1-2 potrebbe essere il sistema di gioco adottato da Greco con Rinaldi tra i pali; difesa con Arboleda, Bellodi, Motolese e Zallu; Mameli, La Rosa e Dessena a centrocampo; Biancu a supporto di Ragatzu e Corti.

Qui Perugia: Baldini, assenti Vasquez e Iannoni, medita novità

La rifinitura è terminata ed il Perugia intorno alle 17 si imbarcherà da Fiumicino per la città sarda. Il tutto senza l'infortunato Federico Vasquez, che potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, e lo squalificato Edoardo Iannoni. Saranno regolarmente a disposizione gli acciaccati Damiano Cancellieri ed Alessandro Seghetti, a riposo per buona parte della settimana.

Così davanti ad Adamonis ci saranno Mezzoni, Angella, Vulikic e Bozzolan; Santoro, Bartolomei e Kouan (ma occhio a Torrasi che potrebbe scalzare l'ivoriano) formeranno la cerniera di centrocampo; Ricci dietro Seghetti e Matos saranno gli uomini a comporre il reparto d'attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Olbia - Perugia sarà visibile a partire dalle 14 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).