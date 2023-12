Calcio serie C, il Perugia non sferra il colpo del ko e si fa raggiungere dalla Vis Pesaro

Non succede altro e l'arbitro decreta concluso il confronto. Il Perugia non va oltre il 2-2 contro la Vis Pesaro e il pubblico sottolinea il malcontento con fischi ed improperi nei riguardi dei propri giocatori. E' mancato il colpo del ko e, come spesso accade, l'avversario punisce, chiunque esso sia. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

4' di recupero

90' ci prova Matos dal limite, ribattuto; in seconda battuta arriva Torrasi che non trova la porta

89' ammonito Da Pozzo per fallo su Lisi

85' Baldini si gioca gli ultimi due cambi: Mezzoni per Paz e Kouan per Santoro

82' Rossetti ha la palla del 2-3, una deviazione salva Adamonis

81' esce nella Vis Pesaro Pucciarelli entra Mattioli

79' ammonito Peixoto per fallo su Matos

78' grande giocata di Pucciarelli sulla sinistra con tiro centrale

75' tenta di correre ai ripari Baldini inserendo Lisi per Ricci e Cudrig per Bartolomei

74' su cross da destra Sylla si arrampica di tesra e manda fuori di poco. La Vis Pesaro vicina al clamoroso sorpasso

72' azione personale di Sylla conclusa con un tiro centrale

69' ammonito Paz per proteste

65' la Vis Pesaro pareggia ancora: una mischia furibonda viene risolta da Karlsson ed è 2-2

64' bellissima combinazione Seghetti - Torrasi con tiro di quest'ultimo fuori. Applausi a scena aperta

63' nella Vis esce Zagnoni entra Peixoto

60' sinistro al volo di Seghetti alto

58' Matos serve una palla d'oro a Ricci che conclude centralmente

53' pronti due cambi per i pesaresi: Iervolino per Nina e Karlsson per Mamona

52' ammonito Nina per gioco scorretto

Si riparte con la Vis Pesaro che cambia il portiere: fuori Polverino, dentro Fortin

Finisce il primo tempo. Si è visto fino a questo momento un buon Perugia, che ha provato a fare la partita e riuscendoci in massima parte al cospetto di una Vis Pesaro venuta al Curi con atteggiamento non certo remissivo. Vantaggio al 15' con Iannoni, pareggio dell'ex Empoli Pucciarelli su ingenuità dello stesso numero 4 (costretto poi ad uscire), ma ci pensa una prodezza di Seghetti a rimettere, almeno per ora, le cose a posto. Ora i Grifoni dovranno profondere il massimo sforzo per chiudere la gara, troppo importanti i tre punti in palio. A più tardi per la cronaca della ripresa

concesso un solo minuto di recupero

41' nel Perugia esce Iannoni entra Torrasi. Risentimento muscolare per il numero 4 dei biancorossi

40' destro a giro di Santoro che esce di pochissimo

39' il Perugia si riporta avanti: Santoro tocca al limite per Seghetti che si gira prontamente e scarica il destro nell'angolino

30' la Vis Pesaro pareggia: Iannoni perde palla sulla sua trequarti, ne approfitta Pucciarelli che con un preciso diagonale fa secco Adamonis

24' su azione d'angolo l'incornata di Zagnoni sfiora la traversa ad Adamonis immobile

23' Santoro serve in area Ricci che nuovamente non trova la porta

22' Mamona tenta l'inserimento in area, il suo tiro è a lato

21' Ricci controlla al limite e batte di sinistro, palla che si alza sopra la traversa

18' angolo di Santoro, sinistro dal limite di Bartolomei assolutamente poco preciso. Apprezzabile però il tentativo

17' tiro cross di Matos smanacciato in corner da Polverino

15' Perugia in vantaggio: Seghetti sulla destra guadagna il fondo e mette al centro teso, arriva in spaccata Iannoni che deposita in rete

10' ammonito Santoro per fallo su Di Paola

5' azione personale di Sylla che semima mezza difesa biancorossa ma il cui tiro sfila a lato

3' Paz aveva portato avanti il Perugia ma il gol viene annullato per fallo in attacco di Seghetti

0' e 42" Zagnoni finisce subito sul taccuino dell'arbitro per fallo su Iannoni

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Ricci, Seghetti, Matos. A disp.: Abibi, Furlan, Cancellieri, Bezziccheri, Dell'Orco, Acella, Cudrig, Lisi, Torrasi, Morichelli, Kouan, Mezzoni. All. Baldini

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino; Tonucci, Zagnoni, Zoia; Nina, Di Paola, Da Pozzo, Rossetti; Mamona, Pucciarelli; Sylla. A disp. Mariani, Fortin, Rossoni, Ceccacci, Peixoto, Karlsson, Loru, Mattioli, De Vries, Cusumano, Valdifiori, Iervolino, Gulli. All. Banchieri

Anche in questa circostanza le scelte dei due allenatori non sono esenti da sorprese. Baldini sulle fasce sceglie Paz e Bozzolan, mentre in attacco Matos gioca con Seghetti e Ricci. Confermato invece lo spostamento di Santoro in mediana. Sull'altro fronte Banchieri opta sulla trequarti per Mamona (e non De Vries) e Pucciarelli alle spalle di Sylla.

Continuare a vincere

Vietato staccare il piede dall'acceleratore. Il Cesena e il Pescara hanno fatto bottino pieno negli anticipi e dunque il Perugia si appresta a ricevere la visita della Vis Pesaro con il chiaro intento di vincere e (possibilmente) convincere. I due robonati successi del Delfino in pochi giorni lo hanno rilanciato in terza posizione e i biancorossi sono chiamati subito a rispondere anche per non perdere il contatto con la testa della classifica. In questo senso la missione è duplice e non può non essere portata a termine.

Non c'è nel Grifo Federico Vasquez, con Ryder Matos e Yeferson Paz recuperati. Baldini dovrebbe insistere sul 4-3-3 con i soliti ballottaggi sulle fasce (favoriti Mezzoni e Bozzolan) e con Santoro ancora in mediana con Bartolomei ed il rientrante Iannoni. In attacco spazio a Ricci e Lisi larghi e Seghetti al centro.

In casa Vis Banchieri dovrà rinunciare al portiere Filippo Neri, rimpiazzato da Polverino, ma riesce a convocare Mirko Valdifiori, acciaccato e probabilmente in panchina. De Vries e Pucciarelli dovrebbero agire alle spalle di Sylla.

Perugia Today garantirà la diretta dell'incontro con commenti ed intervista dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Ricci F., Seghetti, Lisi. A disp. Furlan, Abibi, Dell’Orco, Morichelli, Paz, Cancellieri, Acella, Torrasi, Kouan, Bezziccheri, Matos, Cudrig. All. Baldini

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni, Zoia; Nina, Di Paola, Rossetti; de Vries, Pucciarelli; Sylla. A disp. Mariani, Fortin, Rossoni, Peixoto, Karlsson, Loru, Mattioli, Mamona, Cusumano, Valdifiori, Iervolino, Gulli, Da Pozzo. All. Banchieri