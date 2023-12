Calcio serie C, il Perugia verso la Vis Pesaro con l'organico al completo?

Un Perugia senza assenze? E' da un po' di tempo, ma la speranza che questo avvenga c'è. Naturalmente facendo tutti gli scongiuri del caso. Del resto, soprattutto in un campionato così difficile come quello di serie C e quando c'è un distacco importante da recuperare, o per lo meno cercare di farlo, il detto "più siamo meglio è" può rivelarsi pienamente azzeccato. I biancorossi, prima dello scontro diretto con il Cesena, hanno due gare da vincere a tutti i costi sperando naturalmente che le due battistrada ovvero i romagnoli e la Torres perdano qualche punto. Poi si tirerà una linea e si farà un primo bilancio: spetterà poi alla società intervenire per integrare, non certo per disfare. Ma questa ovviamente è un'altra storia.

Il futuro più immediato si chiama Vis Pesaro, una compagine che appare in ripresa dopo un avvio piuttosto negativo. Occorrerà dunque vincere e possibilmente convincere poichè il turno sulla carta potrebbe rivelarsi favorevole ai biancorossi: mentre il Cesena giocherà sul difficile campo di Recanati (e anche Angella e compagni se ne sono accorti), la Torres ospiterà un Arezzo comunque bisognoso di punti. Chi si ferma stavolta rischia davvero di essere perduto.

Pronti al rientro

E' certo che contro i marchigiani ci sarà Edoardo Iannoni, che ha scontato la squalifica, mentre sperano di far parte dei convocati Ryder Matos (fermo da due giorni per un lieve attacco influenzale), Federico Vasquez e Yeferson Paz. Questi ultimi due stanno recuperando dai rispettivi problemi e pertanto non è irrealistico pensare che domani, entrambi, assieme naturalmente al brasiliano, possano allenarsi con il gruppo.

Decisioni difficili

Tornare al 4-3-3 in pianta stabile o puntare sul 4-3-1-2, che garantisce un maggiore equilibrio? E' questo il dilemma principale della settimana. Francesco Baldini, nelle interviste post partita di Olbia, ha fatto chiaramente capire che preferirebbe il primo sistema di gioco, ma del doman non v'è ancora certezza, scriveva qualcuno. Dipenderà da vari fattori quali stato di forma del singolo, caratteristiche della squadra avversaria e quant'altro. La cosa più difficile sarà escludere qualche giocatore anche importante dai titolari, ma ci sono ancora quattro giorni abbondanti per pensarci.

Ritorno a casa

Adesso si può dirlo: l'"esilio" è terminato. Il Perugia, salvo ulteriori cambi di programma, tornerà ad allenarsi a partire da domani pomeriggio all'Antistadio. Questo sarebbe dovuto già avvenire in questi giorni ma le condizioni meteo avverse hanno sconsigliato di utilizzare il centrale del Paolo Rossi e ripiegare ancora sul sintetico di Ellera.