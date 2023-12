Calcio serie C, Perugia - Vis Pesaro: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Vietato guardarsi indietro. E' questo il diktat, assai rigoroso, che deve animare il Perugia, tornato in quel di Olbia alla vittoria dopo due pareggi che hanno scontentato un po' tutti. Il motivo principale è l'allungo di Cesena e Torres e il match di domani contro la Vis Pesaro è cruciale per capire se ci sono i presupposti per costruire una rimonta. In più i Grifoni devono anche guardarsi dal Pescara, che con due sonanti vittorie li ha agganciati al terzo posto.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento del Curi:

Qui Perugia: Baldini perde Vasquez ma ritrova Matos

I biancorossi (di casa ovviamente) si presenteranno al match di domani con l'organico quasi al completo. Soltanto Federico Vasquez, che non ha recuperato in tempo, è fuori dalla lista dei convocati; regolarmente presente invece Ryder Matos, che nella rifinitura di oggi pomeriggio deve aver convinto il tecnico. A disposizione anche Edoardo Iannoni, tornato dalla squalifica.

E' probabile che Baldini persista sulla strada del 4-3-3: Adamonis in porta; Paz (o Mezzoni), Angella, Vulikic (o Dell'Orco), Cancellieri (o Bozzolan); Iannoni, Bartolomei e Santoro (o Kouan) a centrocampo; Ricci, Matos e Lisi davanti

Qui Vis Pesaro: il doppio trequartista verso la conferma

Quattro sono i punti realizzati dai marchigiani nelle ultime due partite. Condizione necessaria affinchè i Grifoni tengano le antenne dritte. Il tecnico Marco Banchieri, con il suo 4-3-2-1, sembra aver trovato la quadra giusta dopo un avvio molto negativo e dovrebbe dunque schierare il seguente undici:

Polverino tra i pali; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni e Zoia in difesa; Nina, Valdifiori e Di Paola a centrocampo; Pucciarelli e De Vries alle spalle di Sylla.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Vis Pesaro sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).