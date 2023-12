Calcio serie C, il Perugia attende la Vis Pesaro. Baldini: "Fondamentale l'approccio alla gara"

Se non è un punto di non ritorno poco ci manca. Gran parte delle possibilità di rimontare lo svantaggio dalle prime passa per la sfida con la Vis Pesaro ed il Perugia, che ha ritrovato il gusto del successo in quel di Olbia, ha lavorato alacremente durante la settimana per farsi trovare pronto a questo importante appuntamento. Sono partite scontate queste, ma solo sulla carta: il gap tecnico c'è, ma basta soltanto una distrazione o un episodio per vederle più complicate del previsto. Sarà dunque indispensabile restare sul pezzo per 90 ed oltre minuti e mostrare sin da subito di che pasta si è fatti.

In seguito a quanto già anticipato ieri c'è la conferma: Federico Vasquez non è ancora recuperato al 100% e non sarà della partita. Il tecnico Francesco Baldini, in accordo con il suo staff, ha preferito non rischiare l'attaccante, che a questo punto spera di poter essere schierato per il derby di Arezzo del 18 dicembre.

Dentro dunque i giocatori che stanno meglio di testa e di gambe: unica soluzione necessaria per giocarsi al meglio queste partite che precedono la sosta. Al termine delle quali verrà sicuramente fatto il punto della situazione.

Differenze di calendario

Il Perugia ultimamente ha giocato dopo le dirette concorrenti: "A me sicuramente questo non piace molto - ha spiegato Baldini nella conferenza stampa pre gara - ma questo è il format e ora va bene così. Vedremo come la cosa verrà gestita nelle ultime partite. Però in questo momento non condiziona devo dire perchè scendiamo sempre in campo per vincere".

Infermeria

Il tecnico fa poi il punto della situazione più dettagliatamente sulla situazione degli acciaccati: "Non recuperiamo Vasquez. In più abbiamo perso Giunti che si è fatto male con la primavera. Infine è rientrato Matos due giorni fa. Vedremo le sue condizioni nell'allenamento di oggi, che sarà molto importante".

Tra umore positivo e missione da compiere

Baldini ha poi spiegato che "quando si vince si trascorrono sempre delle ottime settimane. Abbiamo una missione, quella di accorciare la classifica. La.voglia è quella di vincere. Sono dunque stati ottimi giorni, iniziate con qualche difficoltà poi superata. Ho fatto i complimenti a chi ha giocato meno poichè si è dimostrato assolutamente affidabile"-

Dilemma modulo

Anche se non lo si dice chiaramente ci sono concrete possibilità che il 4-3-3 di Olbia venga confermato: "Ho parlato coi centrocampisti perché si creino dei ballottaggi. Le caratteristiche dei giocatori contano anche se è assodato che con un certo modulo siamo più aggressivi e copriamo meglio il campo".

La Vis, come affrontarla?

"Dobbiamo essere concentrati all'inizio. Partono forte, hanno un centravanti insidioso e il loro gioco so fonda sulle sue spizzate. Poi verticalizzano molto su di lui. Bisognerà essere bravi sulle seconde palle, tenere la squadra corta e poi sviluppare il nostro gioco".

L'auspicio migliore

Il pensiero del gruppo, dice il tecnico, è quello di " avvicinarsi alla media di due punti a partita, visto che ci sono degli scontri diretti. Poi inizia un altro campionato, quello del girone di ritorno",

Tempo di giudizi

"Il voto per la compattezza di squadra è alto. Questi ragazzi hanno creato qualcosa di buono malgrado le difficoltà. Possiamo migliorare tantissime cose, specie la fase realizzativa come dicono i numeri. La mia sensazione? E' che abbiamo preso questi 10 punti di svantaggio e che vogliamo fare qualcosa di importante con i mezzi che abbiamo in questo momento. Chiaro che se il Cesena fa 100 punti ci si può far poco ma dobbiamo essere pronti ad approfittare di alcuni errori dei nostri avversari".