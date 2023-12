Calcio serie C, verso Perugia - Vis Pesaro: Vasquez out

Immacolata Concezione di lavoro per il Perugia e prima sentenza emessa, non certamente positiva. Il tecnico Francesco Baldini, in vista di una sfida, quella con la Vis Pesaro, che assume una fondamentale importanza nell'economia di una possibile rimonta in classifica, non potrà disporre al centro dell'attacco di Federico Vasquez. L'argentino non era in campo nemmeno oggi, all'antivigilia della partita. Evidentemente il recupero lampo dopo l'infortunio di Pineto non è riuscito e lo staff sanitario deve aver preferito rimandare il rientro al derby con l'Arezzo di lunedì 18 dicembre.

Ovviamente il perdurare dell'indisponibilità del terminale offensivo ex Gubbio non deve condizionare il lavoro della squadra, che domenica contro la squadra marchigiana scenderà in campo con l'assoluta necessità di fare risultato. Il calendario sulla carta è favorevole e bisognerà essere bravi ad approfittarne per evitare di avere rimpianti.

L'infermeria è praticamente vuota

Soltanto Vasquez dunque, salvo imprevisti dell'ultima ora, sarà indisponibile. Baldini recupera a pieno ritmo sia Yeferson Paz (in gruppo già da mercoledì) che Ryder Matos, che ha smaltito l'influenza. Ovviamente andranno verificare accuratamente le loro condizioni nel corso della rifinitura che si terrà domani nel primo pomeriggio, subito dopo la conferenza pre gara di Baldini.

Unica costante il modulo

Il Grifo ha effettuato le prove in un antistadio chiuso al pubblico. Sugli interpreti ovviamente massimo riserbo almeno in parte, la certezza, come il tecnico ha fatto capire subito dopo Olbia, risiede nel modulo. Si dovrebbe andare avanti, complice anche l'assenza di Vasquez, con il 4-3-3.

Davanti ad Adamonis sono in predicato di scendere in campo Mezzoni (o Paz), Angella, Vulikic (o Dell'Orco) e Cancellieri (o Bozzolan); centrocampo con Santoro (o Torrasi), Bartolomei e Kouan (o Iannoni); attacco con Ricci, Matos e Lisi, con Seghetti pronto a subentrare.