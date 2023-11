Calcio serie C, il Perugia beffato al 92': a Pineto è solo 1-1

Finisce così. Il Perugia spreca un'occasione colossale facendosi imporre l'1-1 dal Pineto, che resta così imbattuto in casa. Il gol segnato nel primo tempo da Seghetti non si rivela sufficiente: nella ripresa i biancorossi non sfruttano alcune buone opportunità per chiudere la partita e devono subire il pareggio al 2' di recupero con Gambale, lasciato colpevolmente solo. Ora importante non risentirne sotto il profilo psicologico. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

94' nel Perugia c'è Torrasi al posto di Kouan

93' il Pineto pareggia incredibilmente: Gambale completamente indisturbato mette in rete di testa un controtraversone da sinistra

4' di recupero

90' punizione di Volpicelli, testa di De Santis a lato

87' anche Iaccarino finisce nella lista dei cattivi per aver trattenuto Cancellieri che lo aveva superato di slancio

84' ammonito Volpicelli per fallo su Acella

80' ammonito Iannoni per gioco falloso

77' il Pineto manda in campo Iaccarino per Baggi e Njambè per Chakir

76' due cambi per il Grifo: Ricci per Seghetti e Acella per Santoro

75' il Pineto pericolosissimo: Germinario intercetta una palla vagante al limite e di sinistro manda non lontano dall'incrocio dei pali

73' Volpicelli si accentra e batte di sinistro, palla che si alza sopra la traversa

70' Cudrig, al termine di uno scambio pregevole, ha la possibilità per chiudere ma viene murato in extremis

65' il colpo di testa di Vulikic sul successivo corner termina alto

64' Santoro penetra in area da sinistra e cerca il palo lungo, Tonti deve metterci una pezza

62' nel Perugia entrano Mezzoni per Paz e Cudrig per Vasquez

59' alle liste tre cambi per il Pineto: Gambale per Ingrosso; Evangelisti per Foglia; Borsoi per Teraschi

58' Seghetti ha la chance per raddoppiare ma il suo tiro centra l'esterno della rete

54' Chakir mette in rete al volo ma il fuorigioco dell'attaccante evidente rende vano il suo sforzo

51' Teraschi strattona Iannoni e si becca il giallo

48' ammonito Morichelli per gioco scorretto

Si riprende senza sostituzioni

Termina così il primo tempo. Il Perugia va a riposo in vantaggio di una rete, autore Seghetti che ha mostrato tutte le sue doti migliori, vale a dire velocità ed opportunismo. E' stata una partita fino a questo momento maschia e spigolosa, in cui ha prevalso la maggiore esperienza e tecnica dei biancorossi. A più tardi per la cronaca della ripresa

concessi 2' di recupero

39' Vasquez fugge sulla destra e serve al limite dell'area Santoro che con il piattone manda alto

33' gol del Perugia: Vasquez arma il destro, la respinta di Tonti è difettosa, si avventa sulla sfera Seghetti che realizza lo 0-1

20' su azione d'angolo colpo di testa di De Santis, Adamonis si allunga e ribatte

17' Iannoni si fa largo in area ma spara su Tonti in uscita

16' prova l'incornata Chakir su cross da destra, palla che sfila a lato

12' la punizione di Cancellieri dal vertice destro dell'area termina abbondamentemente sopra la traversa

5' ammonito Mezzoni per gioco scorretto

2' subito il Perugia al tiro con Bartolomei, bravo Tonti

Si comincia

Le formazioni ufficiali

PINETO (3-5-2): Tonti; Ingrosso, De Santis, Villa; Teraschi, Baggi, Amadio, Germinario, Foglia; Volpicelli, Chakir. A disp. Mercorelli, Grilli, Di Filippo, Evangelisti, Marafini, Borsoi, Della Quercia, Lombardi, Iaccarino, Macario, Ruggiero, Njambè, Gambale. All. Amaolo

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Mezzoni, Morichelli, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Santoro; Vazquez, Seghetti. A disp. Furlan, Dell’Orco, Souarè, Paz, Bozzolan, Torrasi, Acella, Giunti, Ricci F., Matos, Lisi, Cudrig. All. Mularoni (Baldini F. squalificato)

Per una volta non ci sono sorprese nello schieramento tattico biancorosso. Davanti ad Adamonis ci sono Mezzoni, Morichelli, Vulikic e Cancellieri; Iannoni, Bartolomei e Kouan formano la cerniera di centrocampo; Santoro gioca alle spalle di Vasquez e Seghetti. Amaolo ripiega sul 3-5-2 con Volpicelli e Chakir di punta.

Vincere per tallonare Cesena e Torres

Una trasferta in riva all'Adriatico per restare in scia. Il Perugia, dopo aver perso l'imbattibilità in campionato con l'Ancona ed essere uscito dalla Coppa Italia è ripartito vincendo il derby contro il Gubbio. La missione adesso è quella di ritrovare la giusta continuità per sperare di accorciare dal duo di testa Torres - Cesena, con i romagnoli che hanno agganciato i sardi al comando dopo aver espugnato Chiavari nel recupero di giovedì scorso. Il prossimo ostacolo è un Pineto galvanizzato per due motivi: il primo riguarda lo stadio di casa Pavone Mariani, che riapre i battenti dopo un lungo periodo di ristrutturazione e che presenterà il tutto esaurito; il secondo l'entusiasmo derivante dalla classifica di tutto rispetto, un ottavo posto che significa piena zona playoff.

Le ultime sulla formazione, per quanto riguarda i biancoazzurri, dicono che Amaolo potrebbe ripiegare sul 3-5-2 viste le assenze a centrocampo. Di punta giocherebbero Volpicelli e Chakir.

I biancorossi invece, ancora orfani di Angella, non dovrebbero presentare sostanziali modifiche rispetto allo schieramento che ha affrontato e piegato il Gubbio nel turno precedente.

Perugia Today seguirà in diretta la partita in tempo reale a partire dalle 16:15 con commenti ed interviste al termine della stessa.

Le probabili formazioni

