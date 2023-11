Calcio serie C, il Pineto annuncia: "Onorati di ospitare una squadra storica come il Perugia"

In attesa di news sulla vendita dei biglietti, che a breve dovrebbero essere pubblicate sul sito ufficiale, è oramai ufficiale che il Perugia sabato prossimo giocherà a Pineto. Il Pavone - Mariani è stato ristrutturato e pronto per l'uso. Si riaprono dunque i cancelli dello stadio della cittadina abruzzese, meta ogni anno di turisti proveniente da ogni parte d'Italia e non solo, che aveva visto la squadra biancoazzurra protagonista nello scorso campionato di serie D.

E il gruppo guidato da Daniele Amaolo non sembra tuttavia aver risentito più di tanto dell'approdo nel professionismo in quanto si è resto protagonista di alcuni risultati soprendenti, come la vittoria contro il Pescara di Zeman (allora si era giocato all'Adriatico, sede designata delle gare casalinghe) e ultima in ordine di tempo in trasferta ad Arezzo, che hanno contrubuito ai 20 punti conquistati e al piazzamento in piena zona playoff.

La nota su Facebook

Questo il testo della nota ufficiale del club abruzzese pubblicato sulla pagina social ufficiale:

"Pineto Calcio nella persona del Suo Presidente, dott. Silvio Brocco, è lieto di poter ospitare nel nostro Stadio rinnovato secondo le norme da Federazione Lega Pro una compagine storica e blasonata quale il Perugia Calcio.

Pineto, cittadina marittima con vocazione turistica, da sempre accoglie sulle sue sponde e nei suoi splendidi scorci paesaggistici numerosissimi provenienti anche dal capoluogo umbro: con la stessa passione e senso di ospitalità e amicizia siamo onorati di ricevere il Presidente Santopadre, la squadra e i suoi tifosi certi di offrire loro una struttura e uno spettacolo che si addice al professionismo e ai suoi interpreti.

Vi ospitiamo con rispetto, simpatia e amicizia!".