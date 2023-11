Calcio serie C, Pineto - Perugia, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il Perugia, dopo aver vinto il derby, fa scalo in Abruzzo. A contendere punti ancora una volta pesanti anche in virtù di quanto accaduto ieri sera nel recupero tra Virtus Entella e Cesena (0-1 per i romagnoli e aggancio in vetta alla Torres) sarà il Pineto, una delle rivelazioni del campionato, almeno fino a questo momento. I biancorossi dovranno dimostrare di aver ripreso la strada giusta dopo la bella reazione post Ancona e Rimini e quella di domani potrebbe essere l'occasione giusta. Sperando naturalmente che davanti frenino.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Pineto: qualche problema a centrocampo per Amaolo

Il Pineto, sulla scorta di un entusiasmo dilagante derivato dai 20 punti in classifica, si prepara a debuttare al Pavone Mariani, impianto ristrutturato che farà registrare il tutto esaurito. Daniele Amaolo, artefice prinicipale di questo piccolo miracolo (la sua squadra è in piena zona playoff), avrà qualche problema a centrocampo non potendo contare su Luca Schirone, Alessandro Pellegrino e Davide Traini.

I biancoazzurri potrebbero schierarsi con il 3-4-1-2 con Evangelisti, De Santis e Villa in difesa; Foglia, Amadio, Germinario e Teraschi a centrocampo; Volpicelli alle spalle di Gambale e Chakir.

Qui Perugia: Baldini in Abruzzo con un Dell'Orco in più

Tra i convocati per questa partita c'è anche Cristian Dell'Orco. Molto difficile che il centrale venga impiegato dall'inizio ma forse per uno spezzone di gara. Mancherà dunque Gabriele Angella, che potrebbe essere pronto per la Carrarese. Baldini per il resto sembra essere intenzionato a confermare gli stessi undici che hanno affrontato e battuto il Gubbio, ma questo deve essere preso con il benefico di inventario in quanto il tecnico è abituato a sorprendere.

Questa dunque la probabile formazione: Adamonis in porta; Mezzoni, Morichelli, Vulikic e Cancellieri in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan a centrocampo; Santoro dietro Vasquez e Seghetti.

Dove seguire la sfida in diretta

Pineto - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).