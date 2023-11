Calcio serie C, il Perugia a Pineto per continuare la rincorsa. Baldini: "Pensiamo a noi stessi"

Dopo il successo casalingo contro il Gubbio il Perugia riprende la serie dei viaggi. Prossima tappa l'Abruzzo, precisamente Pineto. Si è molto parlato in settimana del luogo in cui si sarebbe dovuta giocare questa sfida, ma alla fine la squadra biancoazzurra, dopo una lunga e faticosa ristrutturazione del proprio stadio, godrà del privilegio di giocare per la prima volta dal loro avvento nel professionismo nella propria città di appartenenza. Il pubblico, sulla scorta dei risultati ottenuti nel corso del campionato (20 i punti conquistati e piena zona playoff) ci crede e gremirà il Pavone Mariani in ogni ordine di posto, ma i biancorossi non potranno permettersi timori di alcun genere. Lo impone il tasso tecnico superiore e la classifica, che vede gli uomini di Francesco Baldini a sei punti dalla coppia Torres - Cesena. Questo perchè i romagnoli ieri si sono imposti nel recupero sul campo della Virtus Entella appaiando i sardi al comando.

Toccherà dunque ai Grifoni cercare di fare la partita e spegnere nel modo più perentorio possibile gli ardori della compagine abruzzese, vera sorpresa di questo girone B.

Primi bilanci

Si è arrivati ad un terzo del campionato e Baldini commenta così il percorso fatto finora: "Abbiamo già battezzato il Cesena come la squadra più forte perché ha mantenuto l'ossatura e inserito giocatori importanti come Donnarumma. Era prevedibile la loro partenza lanciata, ma il campionato è talmente lungo che bisogna pensare a noi stessi in quanto sicuramente le occasioni capiteranno. Basta farsi trovare pronti".

L'avversario

Il Pineto è una squadra che, benchè neopromossa, è in grado di dare del filo da torcere a tutti: "Ha vinto col Pescara, Pontedera, e Arezzo. Inoltre loro non hanno ancora perso in casa ma mi concentro sulla mia squadra. Con tanti segnali abbiamo fatto capire al Gubbio che sarebbe stata una serata difficile. Potremmo giocarcela in fondo fino alla fine con questa determinazione, che dovemmo mettere in campo tutte le partite". E sul piano tecnico: "E' una squadra che si adatta molto agli avversari e che sulle ali dell'entusiasmo sta facendo ottime cose. E' pericoloso davanti e attacca molto la profondità. Interessa però l'aspetto temperamentale dei miei giocatori".

Il pericolo più grande

La squadra di Amaolo merita rispetto per quello che sta facendo e va affrontata al massimo delle proprie possibilità: "Se mi accorgessi che uno dei ragazzi sottovaluta la partita lo toglierei dopo dieci minuti. Non possiamo permetterci questo atteggiamento, dobbiamo andare forte a prescindere da tutto".

L'infermeria

Baldini ha fatto sapere che "Angella anche oggi farà differenziato e quindi non sarà della partita ma ci sarà Dell'Orco. Sarà a disposizione perché sta bene. E questo è sicuramente una buona notizia".

Squadra che vince non si cambia? Probabile...

Si va verso la conferma dell'undici che ha battuto il Gubbio: "Perché no. Abbiamo ancora un allenamento e vediamo. I ragazzi nella loro totalità hanno fatto una buona settimana".

Cosa si può migliorare

Alla domanda riguardo eventuali mancanze all'interno della squadra il tecnico risponde così: "Mi concentrerei su ciò che abbiamo. C'è qualche pareggio di troppo ma l'atteggiamento è quello di stare attaccati alle posizioni che contano".