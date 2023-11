Calcio serie C, Perugia: Angella dovrebbe rientrare con la Carrarese

A specifica domanda, in occasione della conferenza stampa pre partita, Francesco Baldini ha risposto così: "Angella farà differenziato anche oggi e non sarà della partita. Con la Carrarese dovrebbe esserci". In effetti qualche preoccupazione per le condizioni del capitano sussisteva già dopo la trasferta di Ancona; poi il tentativo di recupero per il derby contro il Gubbio e l'intera settimana di lavoro differenziato che lo costringerà a saltare il match di domani in Abruzzo. Nulla di grave naturalmente, ma questi sono acciacchi che vanno gestiti in maniera attenta onde evitare pericolose ricadute che possono pregiudicare un'intera stagione.

Il bollettino medico

Il club biancorosso, sul proprio sito, scrive così:

"AC Perugia Calcio comunica che il calciatore Gabriele Angella è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a cura del Dr. Giovanni Rosi presso il Centro Diagnostico Corciano della Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato un risentimento muscolare a carico del compartimento posteriore della coscia destra.

Il calciatore ha già iniziato le cure del caso".