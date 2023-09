Calcio serie C, Rimini - Perugia: i protagonisti della partita

Non è riuscito al Perugia il secondo blitz della stagione dopo quello di Ferrara. A Rimini è soltanto 2-2 e il tecnico Francesco Baldini non nasconde il proprio rammarico ai microfoni di Umbria TV: "Siamo partiti fortissimi, ma evidentemente devo ragionare sulle interruzioni durante la partita. Già con il Pescara abbiamo rischiato di prendere gol, oggi è successo. Però penso che la colpa sia nostra: ci siamo allungati e dobbiamo stare più compatti. Bisogna migliorare sotto questo profilo" Sui fumogeni: "Credo che stavolta sia stata una cosa casuale. È logico che aver appena fatto gol ha dato loro la forza di riorganizzarsi e rientrare in campo in modo diverso. Sono convinto che senza quello che è successo avremmo fatto il secondo e il terzo gol perché erano in balia nostra. Poi penso che le vicissitudini passate siano complicate da mettere da parte ma è una stagione nuova e questa squadra può fare cose importanti". Sulle tempistiche dei cambi: "Stiamo lavorando per mettere in condizione alcuni giocatori che sposterebbero gli equilibri in C. La Coppa Italia ci aiuterà". Il prossimo avversario sarà il Sestri Levante: "È un match particolare perché sono nato lì come allenatore con un presidente e una città a cui sono legato, ma lo preparerò per vincere perchè è ora di iniziare a farlo". Chiusura sulla fase difensiva: "Sono rischi calcolati, ma è evidente che dobbiamo lavorarci su".

Il centrocampista Paolo Bartolomei è tornato al gol con un'autentica prodezza, ma è stato purtroppo tutto vano: "Mi spiace che ci siamo fatti recuperare due volte anche se sono contento di aver trovato il gol. Dovevamo chiuderla sennò diventa difficile. Loro ci hanno messo in difficoltà perché sanno giocare su questo campo. Dobbiamo lavorare di più ed essere sereni nella gestione della palla perché sappiamo che le partite saranno di questo tipo". Nel dettaglio: "Abbiamo disputato 15-20' che potevano permetterci di vincere 3-0. Hanno trovato il gol con un rimpallo, poi abbiamo ritrovato il pallino del gioco. Si rischia anche di perdere partite del genere. Dobbiamo ora pensare a vincere in casa". E' un campionato difficile e non è certo una novità: "Siamo consapevoli di essere una squadra importante a livello qualitativo. Ci sono anche gli avversari, dobbiamo rispettarli e lavorare. Il Rimini sa giocare a calcio e usciva bene da dietro. Ci ha messo in difficoltà tra le linee, la voglia però era quella di andarla a chiudere ma dobbiamo essere a volte più bravi ad aspettare e a non prendere le ripartenze". Chiusura con un messaggio alla piazza: "Siamo molto contenti perché i tifosi ci sono vicini, devono continuare così. Non so cosa sia successo ma dobbiamo compattarci insieme per raggiungere gli obbiettivi".