Calcio serie C, Rimini - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Otto giorni dopo aver espugnato il Mazza e quattro dopo l'1-1 con il Pontedera, che qualche piccolo rimpianto lo ha lasciato, il Perugia si accinge a tornare in trasferta. Altra tappa di un lungo e tortuoso viaggo è Rimini, sul campo (sintetico) di una squadra in cerca di riscatto dopo la sconfitta di Pescara contro il Pineto.

Si prevede una partita dura per entrambe, ma vediamo come le squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Rimini: Raimondi ha qualche problemino in più

In casa romagnola ci si lecca le ferite dopo il ko in terra d'Abruzzo. Gabriel Raimondi, un ex perugino nell'ultima travagliata annata della gestione Covarelli, recupera in extremis quattro elementi: Jacopo Cernigoi, Leonardo Ubaldi (ex Cannara), Alessandro Selvini e Nicola Pietrangeli. Non saranno della partita invece Andrea Delcarro, acciaccato, e Francesco Semeraro, squalificato (al suo posto ci sarà Davide Acampa sulla sinistra).

Stando così le cose il Rimini dovrebbe schierarsi con il 3-4-3: Colombo tra i pali; Tofanari, Gorelli e Gigli in difesa; Rosini, Megelaitis, Langella e Acampa a centrocampo; Lamesta, Morra e Capanni davanti.

Qui Perugia: Vulikic e Lisi in rampa di lancio

Ancora fuori causa Yeferson Paz e Jacopo Furlan, Francesco Baldini può sorridere per aver ritrovato Simone Santoro, apparso un po' frastornato nelle ultime settimane per vicende inerenti al mercato e poi penalizzato da un infortunio, ma pronto ora a dare il suo contributo, magari a gara in corso. Per il resto tutti a dispiosizione, con la speranza di tornare a vincere e chiudere al meglio questo trittico infernale.

Il tecnico massese potrebbe schierare i suoi in questo modo: Adamonis in porta; Mezzoni, Vulikic, Angella e Cancellieri (o Bozzolan) in difesa; Kouan, Bartolomei e Iannoni (o Acella) a centrocampo; Matos (o Seghetti), Vasquez e Lisi in attacco.

Dove seguire la sfida in diretta

Rimini - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).