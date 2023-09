Calcio serie C, il Perugia pronto a far rotta verso Rimini con un Santoro in più

Il tour de force di questo inizio campionato si avvia alla fase centrale e ovviamente di pause non se ne parla. E così il Perugia è giocoforza costretto a guardare già a Rimini, tornandosi ad allenare poche ore l'1-1 strappato al Pontedera. Si gioca tra soli tre giorni e c'è soltanto il tempo di analizzare gli errori, meno di recuperare. Ecco dunque che l'impiego di forze fresche diventa fondamentale, ma di questo sicuramente si parlerà più avanti.

A proposito di errori, ce ne è uno che è balzato agli occhi del tifoso. I biancorossi hanno subito qualche ripartenza di troppo, compresa quella che ha portato al gol di Nicastro. "Ne prendiamo meno rispetto alle mie squadre passate" si è affrettato a precisare Francesco Baldini nel dopo partita, ma è evidente che questo, se non un problema, è un difetto e va limitato (perchè eliminarlo indubbiamente non è facile) il più possibile.

Quello che invece piace è il carattere, oltre il gioco mostrato soprattutto contro Pescara e Spal. Soltanto pochi mesi fa i biancorossi questa partita l'avrebbero persa (non va dimenticato che nel travagliato passato campionato soltanto in un'occasione, Coppa Italia a parte, sono riusciti a recuperare) invece hanno fatto di tutto per uscire imbattuti riuscendoci. E se fosse arrivata anche la vittoria ci sarebbe stato ben poco da obbiettare.

Solo con il lavoro si possono superare difficoltà fisiologiche e questo obbiettivo è ampiamente perseguibile.

Rientri importanti

Contro i romagnoli Baldini potrà tornare a fare affidamento anche su Simone Santoro, che tra mercato ed infortuni il campo fino a questo momento lo ha visto ben poco. Il centrocampista si è allenato stamani senza accusare alcun problema e dunque sarà a disposizione. Niente da fare invece per gli altri infortunati, Jacopo Furlan e Yeferson Paz, che dovranno attendere almeno il Sestri Levante per sperare di rientrare.

Un ricordo mai sopito

Il Perugia, sul proprio sito ufficiale, non dimentica due giocatori che hanno fatto la storia di questa società: "Due simboli, due leggende della storia biancorossa. Uno nato nel 1948, l’altro nel 1953 ma entrambi nello stesso giorno. Il Club biancorosso ricorda con commozione e affetto due grandi giocatori ma soprattutto due grandi uomini: Renato Curi e Pierluigi Frosio".